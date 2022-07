Joaquín Prat se disculpa con Belén Esteban: "No somos amigos, pero no te he llamado nunca por tu caída"

Hace casi tres meses, Sálvame vivió uno de sus programas más difíciles, unas imágenes que pasarán a la historia de la televisión. Belén Esteban, estrella del formato de La Fábrica de la Tele, sufría un accidente en directo que se saldaba con una terrible fractura de tibia y peroné. La colaboradora no ha acudido al plató desde el pasado 25 de abril, día en el que sucedieron los hechos, mientras realizaba una actividad en el estudio relacionada con Supervivientes, reality que, en ese momento, acababa de comenzar.

Desde el suceso, todos sus compañeros se han pronunciado sobre el accidente de Esteban, apoyándola en todo momento y dándole ánimos para que superara este duro momento, que todavía sigue sufriendo. Ha sido en la mañana de este miércoles cuando la madrileña concedía una entrevista a la revista Semana, en la que confesaba haber pasado "los peores meses de su vida". "Me pasaba el día llorando, después de la muerte de mi padre, esto ha sido de los peores momentos que he vivido", revelaba.

Además, afirma estar en tratamiento psicológico, tras diagnosticarle "tristeza constante", a raíz del reposo y falta de actividad que le ha supuesto la fractura de sus huesos. Asimismo, asegura hablar muy frecuentemente con Ana Rosa Quintana, con la que confirma darse "apoyo mutuo". Pero, sin duda, la persona que ha estado al lado de la de Paracuellos ha sido Miguel, su marido. "Ha aguantado de todo, le he escuchado llorar y eso se me ha quedado en la cabeza. He montado cada pollo...".

[Belén Esteban no se corta y responde duramente a Marta Riesco: "Si sigo en televisión es por algo"]

Desde El programa del verano, en Telecinco, han recogido las declaraciones de la expareja de Jesulín de Ubrique. Tras la emisión de un vídeo contextualizando la situación de Esteban, Joaquín Prat, presentador del formato, ha pedido la palabra para dedicarle unas palabras a la 'princesa del pueblo'. "Belén, te pido mil disculpas, no me he interesado por ti ni una sola vez desde que tuviste el accidente en el plató. Quería hacer públicas mis disculpas, porque es verdad que Belén y yo no somos amigos, pero sí le tengo un cariño especial y no te he llamado ni una sola vez, te pido perdón, espero verte pronto por aquí".

Sigue los temas que te interesan