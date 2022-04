Belén Esteban se tuerce el tobillo en directo en 'Sálvame' al hacer una prueba: "¡Me lo he roto!"

Esta tarde, el programa diario de Telecinco iniciaba su escaleta con un debate entre los colaboradores sobre todos los acontecimientos que están ocurriendo en el nuevo reality de Mediaset; Supervivientes 2022, tal y como llevan haciendo desde que comenzara esta nueva edición el pasado jueves 21 de abril.

Pero en la tarde de este lunes, la dirección del programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha querido trasladar la división actual de la isla, al plató de Sálvame, creando 'playa Sálvame royal' y 'playa Sálvame fatal'. Los colaboradores irían a una playa u otra dependiendo de una prueba física: colgarse el mayor tiempo posible de una barra sin tocar el suelo.

"Hoy vamos a someter a nuestros colaboradores a una prueba, y ver cómo son de supervivientes. En una barra, se van a colgar y vamos a ver quién aguanta más tiempo. Esa persona será quien elija a otros dos compañeros para estar en la 'playa de Sálvame royal'. Con muchos sofás y zumos. Los que pierdan se irán a playa Sálvame fatal, donde no hay ni asientos", explicaba Adela González, presentadora de Sálvame Limón.

Poco después, tras la pausa publicitaria, los conductores del programa anunciaban quiénes serían las encargadas de comenzar el reto: Lydia Lozano y Belén Esteban. La de Paracuellos empezaba mal la prueba, ya que estaba preocupada por su vestido, el cual se subía ligeramente cuando alzaba sus brazos hacia la barra.

Pero el terrible accidente sucedía pasados solo cuatro segundos desde el inicio del reto. La 'princesa del pueblo' se resbalaba y caía con tal mala suerte que su tobillo derecho se torcía nada más tocar el suelo.

"¡Me he roto el tobillo! Jorge , Jorge por favor, mi tobillo", gritaba la colaboradora desde el suelo sin poder moverse ante el golpe. "El tobillo, me he roto el tobillo", continuaba ante la sorpresa de sus compañeros que rápidamente se agolpaban junto a ella para intentar tranquilizarla. "Belén tranquila está llegando el médico", afirmaba el presentador.

Visiblemente nerviosa y sin parar de repetir la posible rotura de su tobillo, la de Paracuellos entre lágrimas se acordaba de su madre. "Mi madre está viendo la televisión".

Pocos minutos después dos sanitarias irrumpían en el plató de Telecinco para inspeccionar el pie de Belén, en ese momento, el catalán daba paso a publicidad asegurando que le iba a inmovilizar la pierna.

"Le han pinchado para paliar el dolor y se ha ido al médico para que le hiciesen placas", así sentenciaba Jorge Javier el accidente ocurrido durante la primera media hora de Sálvame Limón.

Finalmente, han aclarado que su Belén Esteban se ha roto la tibia y el peroné, no necesitará ser operada, pero va a tener que estar inmovilizada entre seis u ocho semanas.

