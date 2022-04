Rosa Benito explica en 'Ya es mediodía' la verdadera razón de su sorprendente retoque estético

Rosa Benito ha querido contar en el programa de Sonsoles Ónega cuáles son las verdaderas razones de su aumento de labio, tras los rumores que saltaron ayer con la aparición de la exmujer de Amador Mohedano en Conexión Honduras con su labio superior visiblemente hinchado.

A lo largo de todo el debate del reality de supervivencia, no fueron pocos los televidentes que notaron un cambio en los labios de Rosa Benito. Tanto es así, que en su debut como colaboradora de Conexión Honduras, su retoque estético inundó las redes, donde los espectadores se preguntaban qué le había sucedido.

Por ello, en este mediodía, el programa de Unicorn Content comenzaba con una pequeña broma a su compañera, que también se encontraba en el plató. Marta López y Miguel Ángel Nicolás aparecían ante las cámaras con un algodón debajo de su labio superior, imitando en teoría al de Rosa Benito. Arrancando las risas de la propia Benito, que llevaba una mascarilla puesta, y de la presentadora, que la animaba a contar la verdad.

"Yo ahora quiero mascarilla en mi vida. No me han podido hacer más memes, con todo lo que se hace todo el mundo. Me han puesto los morros como si fueran dos salchichones. Me encanta que la gente se ría conmigo. Porque encima ayer en la gala, me puse brillo en vez de mate", afirmaba la alicantina.

Visiblemente nerviosa, la que fuera cuñada de Rocío Jurado no se podía reír, debido a la inflamación de su boca. "No me río porque me da vergüenza". Pero tras unos minutos acaparado las miradas de la audiencia de nuevo, se arrancaba a contar la razón por la que se encuentra con los labios así.

"Hace unos años cuando fui a Supervivientes, me operaron allí del labio porque se me rompió. Desde ese momento, se me quedó en el labio superior una especie de bolita, que no se me iba. Por eso cada dos años más o menos me hidrato los labios, para que se me baje la bolita. Por lo que no me he puesto labio, el producto es el mismo, pero no es con fin estético, se me va a bajar en poco tiempo porque es solo hidratación y no aumento", zanjando así el asunto.

Pero además, aseguraba que no había seguido los consejos de su médico al no ponerse frío los días después. "No me he puesto hielo y por eso también lo tengo así. Los días anteriores lo tengo morado", confesaba.

Además, ante la sorpresa de sus compañeros ha desvelado cuál es su verdadero nombre, algo que sabía muy poca gente. "Me llamo Rosa Josefa, Rosa por mi madre y Josefa por mi madrina, porque si no me ponía su nombre no me bautizaban. Pero estoy súper orgullosa de mi nombre".

[Más información: Rosa Benito amenaza con abandonar la televisión: "Si me tengo que ir, me voy con la cabeza bien alta" ]

Sigue los temas que te interesan