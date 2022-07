Las series turcas arrasan en Divinity: estos son los títulos que más triunfan

Si algo han dejado claro las producciones audiovisuales turcas, es que el terreno de las telenovelas no está destinado solo para países latinoamericanos. Y es que las ficciones otomanas se han metido en el bolsillo a la audiencia de nuestro país, generando todo un fenómeno alrededor de ellas.

Fue aproximadamente hace cuatro años, cuando las telenovelas 'made in Turquía' aterrizaron en las cadenas españolas, sobre todo en las generalistas. Mediaset España fue una de las empresas que apostó por este tipo de contenidos, eso sí, relegándolos a su 'canal femenino', Divinity, lugar donde más series turcas se emiten en la actualidad.

Love is in the air abrió la veda, y el gran triunfo de audiencia se tradujo en una apuesta segura por parte de Divinity hacia este tipo de oferta. Otro ejemplo más es la adquisición y el estreno de otras tres series más en los últimos meses; Con olor a fresas, ya en antena, El juego del destino, que no tardará en estrenarse y En el corazón de la ciudad con Kerem Bürsin.

[Divinity sigue apostando por la ficción turca: estrena 'Con olor a fresas', protagonizada por Demet Özdemir]

Un contenido que alza la cuota de pantalla del canal secundario de la cadena de Fuencarral. El porcentaje de share medio de Divinity firma datos alrededor de 2,4% y 2,5%, algo que le convierte en uno de los canales temáticos femeninos que lideran las jornadas. De hecho, cerraba su mejor mes de mayo de los últimos tres años, con un 2,1% de share, y en junio se posicionaba como la tercera televisión temática más vista, con su mejor dato desde el pasado 2016.

Los títulos que arrasan

El argumento en este tipo de contenido audiovisual se suele repetir; amor, desengaño y enfrentamientos. Pero hay series que enganchan de una forma diferente a la audiencia, generando un gran seguimiento por parte de los televidentes. De hecho, suelen superar la audiencia media total de la cadena.

Me robó mi vida, emitida de lunes a viernes a las 23:15 horas, sigue conquistando a la audiencia. La historia de Bahar continúa liderando su franja, consagrándose como la novela líder de la noche, con un 2,7% de cuota de pantalla y 235.000 espectadores.

Ates propone a Bahar darse una segunda oportunidad y convertirse de nuevo en padres #MeRobóMiVidaDivinity18Jul



📺 De lunes a viernes a las 23:15 https://t.co/javMvsI5WP — divinity (@divinity_es) July 19, 2022

Querida madre, una de las últimas apuestas del canal, se emite a partir de las 17:00 horas y, desde su estreno, ha conquistado de media 250.000 espectadores, firmando un 2,8% de share. La historia de Zeynep, Murat y Nazli han cosechado grandes datos, convirtiéndose en líder de su franja entre los canales temáticos.

Pero uno de los mejores estrenos de la temporada para Divinity fue Gülperi: todo por mis hijos, emitida por primera vez el pasado mes de abril. La ficción, que se puede ver de lunes a viernes a partir de las 21:30 horas, congregó un total de 310.000 espectadores y un 2,3% de cuota de pantalla, buenos datos que se han mantenido; esta misma semana ha firmado 268.000 televidentes y un 2,7% de share.

👩‍👦‍👦Gülperi: Todo por mis hijos TRIUNFA en su estreno con un 2,3% y 310.000, justo antes del emocionante final de No sueltes mi mano 🤗, LÍDER del prime time de canales temáticos con un 3,2% y 357.000 ¡Gracias! pic.twitter.com/Sk13FDG9Do — divinity (@divinity_es) April 23, 2022

Además, la cadena emite otros títulos, repartidos en diferentes franjas de la parrilla televisiva del canal de Mediaset, como Huérfanas o Corazón Valiente, entre otras, generando mucho 'feedback' en redes sociales.

No terminan de cuajar en Telecinco

Aunque en Divinity sean todo un éxito y cuenten con notorio seguimiento, la primera cadena de Mediaset ha intentado en varias ocasiones emitir series turcas, sin conseguir el resultado esperado. De hecho, Telecinco todavía no ha conseguido que ninguna ficción otomana se quede en su parrilla televisiva.

Love is in the air comenzó su andadura por Telecinco, pero sus últimos capítulos fueron derivados a Divinity, donde se emitieron en su totalidad. Otro ejemplo fue lo ocurrido con Mi hogar, mi destino, que fue promocionada para horario de prime time, pero terminó ocupando un relegado puesto en el late night para que finalmente saltara a Mitele PLUS.

Sigue los temas que te interesan