Divinity sigue apostando por la ficción turca: estrena 'Con olor a fresas', protagonizada por Demet Özdemir

De los creadores de la icónica serie Erkenci Kus: Pájaro, soñador, llega a Divinity Con olor a fresas, una comedia romántica protagonizada por Demet Ödemir, una de las actrices más populares del universo de las series turcas, y Yusuf Çim, actor y modelo.

La serie está disponible desde este jueves nueve de septiembre en Mitele PLUS, donde ya se puede ver. Tras su estreno, se emitirá en el canal de Mediaset de lunes a viernes a las 19:15 horas.

Aprovechando el estreno de esta serie, la cadena de Mediaset anuncia que ha adquirido otras dos series, también turcas. La primera es El juego del destino, que narra la historia de una madre de dos hijos que trata de proteger y sacar a flote su familia frente a la adversidad. La segunda es En el corazón de la ciudad, en la que Kerem Bürsin, de Love is in the air, encarna a un marinero que, en su regreso a Estambul, su ciudad natal, conoce a una joven con la que vivirá la mayor aventura de su vida.

La ficción narra la inesperada historia de amor entre Asli, una joven que sueña con convertirse en una famosa repostera, y Burak, un joven millonario. La diferencia de clases marcará esta historia, ya que ambos provienen de mundos totalmente diferentes, de hecho, al principio ambos personajes no tienen muy buena relación.

Este es el argumento de Con olor a fresas

El sueño de Asli es convertirse en una famosa repostera, una joven de 19 años que vive en Estambul con su madre viuda, a la que no duda en ayudar económicamente trabajando en una pastelería. Pero su sueño se trunca cuando Burak se cruza en su camino, cuando casi la arrolla con su lujoso coche mientras ella se dirige a entregar un pedido a un cliente, algo que acaba con el despido de la joven. Algo que le provoca viajar hasta una localidad costera para intentar encontrar trabajo en un resort hotelero.

Mientras tanto, el padre de Burak está harto de su comportamiento irresponsable de su hijo, por lo que decide enviar a su hijo a dirigir el hotel que la familia posee en la ciudad costera. El destino les hará encontrarse de nuevo en el hotel, y su roce constante creará una bonita historia de amor.

