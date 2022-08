¿Vuelve 'Operación Triunfo' este año? El tuit de Tinet Rubira que ha enloquecido a los fans del programa

Cuando se acaban de cumplir dos años de la final de Operación Triunfo 2020, sigue sin haber noticias del posible regreso del formato a la televisión, aunque este miércoles han vuelto a dispararse los rumores sobre su vuelta inminente a causa de un escueto tuit publicado por Tinet Rubira, director de Gestmusic.

Un internauta se ha dirigido a Rubira, así como a la directora de la Academia, Noemí Galera, al encargado de casting de Gestmusic, a la propia productora y al perfil oficial de Operación Triunfo, para rogar el regreso del programa. "Por medio de la presente hago encarecidamente la solicitud de que este año vuelva OT, ya que no podré resistir un más sin este grandioso proyecto. Por su atención gracias, sin otro particular me despido", ha escrito el usuario.

Tras esa petición, el director general de la productora citaba el tuit para responder con una contundente frase: "Querido Dylan, tus deseos son órdenes", ha escrito. Las reacciones de los fans de OT no se han hecho esperar, acumulando en cuestión de tres horas más de 800 likes y 500 retuits.

Pese a que ese mensaje público ha reactivado la esperanza ante el posible regreso de Operación Triunfo, lo cierto es que por el momento no se sabe nada sobre el destino del formato. Lo que sí es seguro es que la próxima edición del talent, de haberla, no se emitirá en TVE, pues a principios de este año la cadena pública decidió no renovar el formato tras no llegar a un acuerdo económico con Gestmusic.

Según adelantó entonces BLUPER, la nueva Administración liderada por José Manuel Pérez Tornero renunció a mantener OT al considerar que el coste económico del formato no se corresponde con la audiencia que repercute.

Por este motivo, RTVE trató de explorar otras opciones antes de dejar marchar al programa, proponiendo modificar la cuantía del presupuesto o participar de otra manera en los ingresos generados por la publicidad digital, dado el éxito del formato en audiencia social, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Más allá de la decisión de la Corporación, la productora nunca ha dado el concurso por muerto y Tinet Rubira, siempre ha mostrado su deseo de que el programa continúe en TVE o en cualquier otra cadena o plataforma. "Si 'OT 2022' no es en TVE, lo veremos en otro sitio. No vamos a dar el formato por muerto", aseguró a FormulaTV.

Está por ver si alguna otra cadena lineal o plataforma se interesa por emitir el talent musical, pero esa no es la única opción que baraja la productora, pues el formato ha demostrado el excelente rendimiento de sus contenidos en Internet y esto podría abrir la puerta a la primera edición online de OT de la historia.

"Si a los 1.160.000 suscriptores que tenemos en el canal de YouTube les propusiera hacer OT a cambio de tres meses, a 3 euros al mes... Ya tengo para hacerlo y me sobra. Seríamos capaces de hacer, por ejemplo, un YouTube Premium, hacer OT allí dentro y que los suscriptores pagaran nueve euros en tres meses", comentaba Rubira a Vertele hace unos meses.

