El buen momento para resucitar 'Operación Triunfo' en La 1 tras el fenómeno del Chanelazo

¡Aún queda espacio para la música en televisión! Las buenas audiencias y las críticas cosechadas, tanto por el Benidorm Fest como por el último certamen de Eurovisión con la representante española Chanel encaramada en la tercera posición, ha devuelto la esperanza a quienes creen que la música debe ocupar un papel destacado en la programación de la cadena pública.

Hoy en día, la música ocupa un papel bastante residual en televisión si no fuera por las diferentes ediciones de La Voz. A diario, tan solo podemos escucharla gracias a la orquesta de La ruleta de la suerte o en contadísimas ocasiones con algún invitado o invitada a Sálvame. También en algún programa de La 2, aunque a horas intempestivas. El fenómeno mediático que ha supuesto SloMo y Chanel ha demostrado que, si la apuesta es atractiva puede generar todo tipo de pasiones, sobre todo positivas, y movilizar a la audiencia frente al televisor y las redes sociales.

Las audiencias durante este 2022 apuestan claramente por el resurgir de un género:

- Benidorm Fest (1ª semifinal): 1.534.000 espectadores (11,8% share)

- Benidorm Fest (2ª semifinal): 1.728.000 espectadores (14,2% share)

- Eurovisión 2022 (1ª semifinal): 1.245.000 espectadores (9,2% share)

- Eurovisión 2022 (2ª semifinal): 1.491.000 espectadores (11% share)

- Festival de Eurovisión 2022: 6.835.000 espectadores (50,8% share)

- Votaciones XV Festival de Eurovisión: 7.942.000 espectadores (61,3% share)

Por tanto, dada la buena forma en la que se encuentra el festival y la preselección, ¿es un buen momento para rescatar otra competición que también ha levantado durante años la pasión de los espectadores? O lo que es lo mismo, ¿debería volver Operación Triunfo a La 1… o a la cadena que se atreva a realizar tal gran show en televisión?

OT suena en los despachos

Hace tan solo unas semanas, uno de sus principales defensores Tinet Rubira, director de Gestmusic Endemol, productora encargada del famoso programa de talentos que ha visto nacer a estrellas como David Bisbal o Aitana, acudió al programa El circ de 8TV presentado por Frank Blanco. Éste y sus colaboradores le preguntaron: “Operación Triunfo, que a día de hoy no tiene firmado nada, ¿tiene alguna novia o algún novio?”. A lo que el productor contestaba: "Hay gente que se lo está pensando (…) Es evidente que cuando un formato como es Operación Triunfo está libre no hace falta que pongas un anuncio (…) muchos despachos se han preguntado ‘¿Nos convendría tenerlo? ¿No nos convendría? ¿Qué pros y contras habría?‘, que se ha hablado somos conscientes, me ha llegado”.

Uno de los últimos platós de OT en La 1

Pocos formatos de La 1 logran los datos de OT

Tras su última edición en Telecinco en 2011, La 1 rescataba Operación Triunfo en 2017 y el programa volvía a contar con el beneplácito de la audiencia. Sus concursantes adquirieron gran popularidad y, aún hoy en día, muchos siguen una carrera musical, con desigualdad suerte, pero con una destacada presencia mediática. Esta edición conseguía ser un gran éxito de audiencia al firmar una media de 2.549.000 espectadores y un 19'7% de share, arrasando ante casi 4 millones y un 30,8% en la gala final que proclamó a Amaia Romero como ganadora.

Animados por el éxito, La 1 no dejaba descansar el formato y preparó una nueva edición en 2018 donde la audiencia bajó respecto a la edición anterior, pero con unos números nada desdeñables para la televisión actual y mucho menos para la cadena. Esta edición, que firmó la victoria de Famous, obtuvo una media de 2 millones y un 16,4% de share. Era la cifra más baja del talent en su historia, pero aún así con una audiencia que, a día de hoy, tan solo tres años después, equivale al número de espectadores que congregan otros formatos como Supervivientes y Tu cara me suena, cuotas de pantalla aparte.

El punto de inflexión y las dudas de La 1 se centran en la tercera edición de esta nueva etapa, el sonoro fracaso de OT 2020, que bajó los números a 1,6M y un 12,25% de media. Se trata de una cifra que hoy en día, apenas un par de años después, serían suficientes para La 1 y más viendo que se ha renovado otros formatos con datos más escuálidos como Maestros de la costura. No obstante, su complejidad de producción y coste es mucho menor. En la parte negativa, sus concursantes apenas han tenido repercusión en redes, excepto Nia como concursante de Tu cara me suena, por lo que de nuevo la elección de un casting atractivo como fue el de la edición 2017 se vuelve crucial.

El próximo 10 de junio se cumplirán dos años desde que OT cerró sus puertas y los rumores sobre su vuelta siempre son una constante. ¿Podría alguna plataforma permitirse el lujo de disponer de un programa tan importante como este en su catálogo? ¿Podría resucitarlo de nuevo como lo hizo Telecinco antaño? ¿Le podría interesar a Antena 3 tener otro gran formato en su prime time? ¿O se animará La 1 a volver a estrenar una nueva edición de Operación Triunfo aprovechando los buenos datos y la repercusión social y mediática del Benidorm Fest y el chanelazo? OT aún no ha dicho su última palabra…

