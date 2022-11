Telecinco retrasa el inicio de 'Café con aroma de mujer' tras sus discretos datos

Apenas una semana después del estreno de Café con aroma de mujer en Telecinco, la cadena ya ha tomado una drástica decisión ante los discretos datos de audiencia de la telenovela, que no han parado de caer día tras día. En concreto, a partir de este martes 8 de octubre la serie retrasará el comienzo de su emisión, devolviendo a Sálvame Naranja el espacio en parrilla que le había quitado.

Tal y como se puede comprobar en la programación de la cadena, el inicio de la ficción protagonizada por William Levy pasará de las 19:15 horas a las 20:00 horas. De esta manera, la cadena arrebata 45 minutos a la serie para devolvérselos al programa de La Fábrica de la Tele, que ha demostrado ser mucho más competitivo en esa franja.

Pese a este movimiento, el problema de la cadena con esta apuesta no tiene visos de acabarse. Y es que Café con aroma de mujer apenas ha logrado rebasar el 10% de cuota en su primera semana de emisión, un dato que ha perjudicado seriamente a su franja y que además también está suponiendo un lastre para Informativos Telecinco, que sufre el arrastre de la telenovela.

El hito de 'Y ahora, Sonsoles'

Los discretos datos de Café con aroma de mujer no sólo han hundido las tardes de Telecinco, sino que han dado alas a la competencia para brillar en esa franja. Así, Y ahora, Sonsoles domina de forma rotunda sobre su rival, mientras que Pasapalabra mantiene su trono y este lunes se acercó a los tres millones de espectadores.

Este éxito ha permitido a Antena 3 dar un giro en el liderazgo de las tardes. Y es que desde el estreno del magacín de Sonsoles Ónega el pasado 24 de octubre, la cadena se ha impuesto en todas las tardes entre semana y aventaja a Telecinco en 1,2 puntos (14,5% vs. 13,3%).

Esa buena racha no ha permitido a Antena 3 conquistar el primer puesto de la franja de tarde en octubre, ya que Telecinco ha logrado conservar el liderazgo. No obstante, la situación podría cambiar en noviembre si Telecinco no logra remontar y mejorar los datos de Sálvame o, en su defecto, hallar una oferta realmente competitiva, objetivo que hasta ahora no ha alcanzado con ninguno de sus intentos.

