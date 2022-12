'Pasapalabra', el mejor escaparate para cebar las campanadas de Alberto Chicote y Cristina Pedroche

El chef Alberto Chicote hará este jueves doblete en televisión. En el prime time estará al frente de una nueva entrega de Pesadilla en la cocina, de laSexta. En esta ocasión, en concreto, intentará ayudar en la gestión de sus negocios al propietario de dos restaurantes: 'Leña y carbón' y 'El calamar', situados en Puertollano (Ciudad Real). Pero es que, además, se colará en nuestras casas a última hora de la tarde gracias a Pasapalabra, pues será uno de los invitados del concurso que presenta Roberto Leal, y permanecerá en él hasta el próximo lunes 26.

En esta aventura, Alberto Chicote estará acompañado de las presentadoras Adriana Abenia y Minerva Piquero, así como del actor Antonio Molero, quienes también se suman a la competición. Como siempre, los cuatro famosos pondrán sus conocimientos, sus nervios y su agudeza visual al servicio de los concursantes, Rafa Castaño y Orestes Barbero, para que puedan acumular puntos y enfrentarse así al rosco final.

Con su visita, Alberto Chicote promocionará sus nuevos trabajos dentro del grupo audiovisual, y empezará a hacer un poco de ruido ante el más ambicioso de ellos: las Campanadas del próximo 31 de diciembre, que retransmitirá en directo desde la Puerta del Sol de Madrid, acompañado de Cristina Pedroche. En la página web del concurso realizan una pregunta, y es que con qué sorprenderá Pedroche, quien tiene acostumbrada ya a la audiencia a lucir vestidos espectaculares.

Como una elaborada estrategia de marketing, la propia Pedroche y todo el universo de Atresmedia va creando grandes expectativas al respecto, y seguro que Chicote suelta algún comentario al respecto en las próximas tardes. “Otros años cuando llegan estas fechas, que ya quedan once días, siempre tengo la duda de ‘será el correcto, faltará esto, le faltaba esta estrella, le pondría esto otro ahí, el color…’. Este año, si me veis, estoy tranquila”, comentó Cristina al respecto en una de sus intervenciones en Zapeando. “Es el año, no tengo dudas, está perfecto. El concepto, todo es…”, añadió la presentadora.

En su cuenta de Instagram, Pedroche ha recopilado algunas de las pistas que ha dado ella misma y su estilista Josie. En ese sentido, relata que no tiene nada que ver con ninguno de otro año, que vuelven las transparencias, que una persona muy importante de otro año vuelve a ayudarle este y que han estado involucradas en su confección casi 100 personas.

