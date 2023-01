Carmen Borrego estalla entre lágrimas contra 'Sálvame': "¡Hasta que no me enterréis no vais a parar!"

Desde que Kiko Hernández se subió al 'pulpillo' de Sálvame para anunciar que, según las pruebas que él tenía, Gustavo, persona de confianza de María Teresa Campos, habría grabado "más de mil horas a todas las Campos", se ha desatado un huracán en el programa de Telecinco.

Kiko, que no había aparecido en el plató desde su información, en la tarde de este martes 17 de enero regresaba con "muchas ganas" de sacar las pruebas que avalan su información. "Estoy muy cabreado con algunos colaboradores que me han comparado con Avilés, porque yo tengo 13 años que me respaldan", comentaba.

Carmen Borrego se encontraba en el plató y ha sido pocos segundos después de su entrada cuando ha comenzado un enfrentamiento con Hernández. "Haz lo que quieras, si crees que es el momento de hacer esto, que Dios te lo pague", apostillaba Borrego en relación a la información sobre Gustavo, persona muy cercana a María Teresa Campos.

En ese momento, Kiko se levantaba del plató y comenzaba una fuerte discusión. "Perdona, perdona, que no se puede ser tan cerdo y tan sucio. Cerdo lo que acabas de hacer. ¿Ayer le dijiste lo mismo a los directores del programa? ¿Les dijiste si es el momento?", añadía el colaborador.

"A mí no me toques", apuntaba Borrego mientras Kiko le tocaba el hombro. "Te toco porque me da la gana, esto me recuerda a algo, ¿de qué vas?", añadía, mientras decía que Borrego debería "tener miedo por lo que habla de su familia".

Jorge Javier, Kiko y Carmen entraban en una sala VIP, donde continuaba la discusión. "No te tengo ningún miedo, no vengas solo contra mí, que siempre haces lo mismo", añadía Borrego. Mientras Carmen hablaba, Terelu le llamaba por teléfono, queriendo Jorge Javier cogerlo, momento en el Carmen rompía a llorar y estallaba contra Sálvame.

"No quiero participar en esto, poned lo que queráis. No estoy bien, no puedo más, no puede ser siempre contra mí. ¡Qué cojones he hecho yo para merecer esto! Yo no digo al programa nada"

"Creo que vale ya, por favor. Habéis empezado con mi hijo y hasta que no me enterréis no vais a parar, coño. ¡Me habéis jodido la relación con mi hijo, ahora con mi familia! ¡Qué coño es esto!", gritaba la colaboradora mientras lanzaba contra el suelo su propio teléfono y salía de la sala VIP de Mediaset.

Tras este episodio, Jorge Javier ha afeado su actitud: "Ha traspasado unos límites, esto ya no… lo de os habéis cargado la relación con mi hijo, hombre…". "En situaciones de crisis no se puede sacar a pasear el comodín de María Teresa Campos", sentenciaba.

