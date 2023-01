Susanna Griso no puede contener su enfado en 'Espejo Público': "Es una desfachatez tremenda"

Doctor Longo, el sabio de la longevidad: "No conozco a ningún centenario que no...

Como cada mañana en Antena 3, este martes 17 de enero ha comenzado con total normalidad en Espejo Público, cubriendo el temporal de viento y lluvia que está azotando a toda la Península. Pero la noticia que indignaría a Susanna Griso, presentadora del magacín, llegaría más tarde, cuando ya habían pasado más de dos horas de programa.

Ella misma introducía el tema mirando fijamente a la cámara de Antena 3: "Vamos a contarles el caso de unos clientes que se sienten estafados por una reforma que nunca se produjo. Fíjense, contratan a un constructor, el piso acaba completamente destrozado y, por supuesto, no hay reforma de por medio".

Asimismo, Diego Revuelta, colaborador del programa habitual, presentaba el tema, dando algunos de los detalles sobre esta noticia que el programa se disponía a cubrir durante un largo periodo de tiempo.

Acto seguido, un vídeo explicativo contaba el modus operandi de este supuesto arquitecto estafador. Al parecer, comenzaba con la reforma y, pasados unos días, desaparecía. Desde el matinal también emitían las imágenes de la madre del supuesto implicado, que saltaba contra la reportera e incluso le apartaba con el brazo: "¡Déjenme en paz!".

A lo que desde el plató, Griso espetaba la primera pulla: "¡Que deje en paz este falso arquitecto a quienes les promete unas obras que nunca se cumplieron!". Segundos después, la presentadora presentaba a uno de los agentes de policía encargados de esta investigación que aseguraba que el presunto estafador reclutaba "inmigrantes en Plaza Elíptica y les tenía en condiciones ilegales".

"¡Qué vergüenza, qué vergüenza!", comentaba Susanna desde el plató sin poder controlar su enfado mientras el Policía hablaba. "No sé si el adjetivo puede ser cruel", apuntaba el agente resumiendo el comportamiento del protagonista.

"Cruel, como mínimo. Pero todo es de una desfachatez tremenda. Nos encontramos con un falso arquitecto que se da un gran tren de vida y que no paga a sus operarios, a los que, además, condena a la indigencia, por no hablar de todas las casas que deja a medio hacer y con los propietarios tirados. Ha quedado claro que escrúpulos, pocos, ¡y me salto el presuntamente porque me da la gana!", sentenciaba el tema la presentadora.

