Laura Escanes, enamorada de Álvaro de Luna: quién es él, los detalles del romance y la emotiva reacción de Risto

Es una noticia bomba, por lo inesperado de la misma. Hace sólo un mes que puso punto final a su relación con Risto Mejide (47 años), pero Laura Escanes (26) está enamorada de nuevo. La influencer ha sido pillada besándose apasionadamente con el cantante Álvaro de Luna (28) durante una escapada a Tenerife. Aunque en las últimas semanas se la había relacionado sentimentalmente con el youtuber Mister Jägger, hecho que ella misma se encargó de desmentir, ahora sale a la luz la verdadera identidad del hombre que ha conquistado su corazón.

El romance de Laura, que ha destapado en exclusiva Lecturas, viene con polémica, pues la revista afirma que ya estaban juntos antes de que ella anunciara oficialmente su ruptura con el presentador de Todo es mentira. Aunque los rumores sobre la posibilidad de que la joven pudiera haber conocido a otra persona estuvieron presentes desde el principio, lo cierto es que ni ella ni Risto hablaron de los motivos exactos de su decisión en el comunicado que ambos emitieron.

"Han sido siete años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo", escribía ella. Mientras, Mejide decía: "Gracias por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado".

Ahora las fotografías de Escanes besándose apasionadamente con Álvaro y los datos sobre su vida de pareja, que parece muy estable, despiertan algunas dudas. La reacción de Risto Mejide no se ha hecho esperar. Un día antes de que saliera la portada, protagonizaba un emotivo momento en la. Luego, entre lágrimas, dijo: "Cuando uno ama de verdad, aunque se equivoque, da igual la distancia que exista".

Este martes 2 de noviembre, coincidiendo con la publicación de la exclusiva, el presentador ha recordado ese momento en sus redes con este significativo mensaje: "Al final, uno es resultado de sus aciertos y de sus errores, todo suma. Y lo que ocurra entre dos adultos que se aman es tan sagrado como el arpegio que une esas dieciséis notas y las convierten en una obra de arte. No fue la mejor interpretación de Bach que escucharéis, ya lo sé. Pero sí sé que es el momento en el que más emocionado me he sentido nunca en televisión".

Parece claro que su estado anímico no es el mejor. Mientras, la madre de su hija Roma (1) sigue adelante con su vida. Según informa Lecturas, es habitual ver a Laura saliendo del piso que Álvaro de Luna tiene en el madrileño barrio de Malasaña, pues pasa bastante tiempo allí. No se esconden y resulta fácil encontrarlos en un conocido bar de Lavapiés. Están disfrutando a tope de esta primera etapa de enamorados, que incluye una escapada con amigos a Tenerife, donde han sido fotografiados.

Quién es Álvaro de Luna

El nuevo amor de Laura Escanes poco a nada tiene que ver con Risto Mejide. Este cantante sevillano es uno de los de mayor éxito en estos momentos. Empezó en la música como voz del grupo Sinsinati y en 2020 lanzó su carrera en solitario con temas tan conocidos como Juramento eterno de sal, que pertenece a su disco Levantaremos al sol. Tiene 28 años, solo dos más que Laura (su exmarido le llevaba 21), un físico espectacular lleno de tatuajes y un currículum amoroso que incluye a Lola Índigo (30), además de una novia de cuatro años a la que dedicó su primer álbum.

Álvaro acaba de lanzar un nuevo tema, titulado Tu nombre, en cuya letra podría hablar de Laura Escanes. Así dice: "Me he cansado de tanto ruido y tanta pose. Todo el mundo está esperando fuera. Salgo del club contigo, sorteando coches, evitando que nadie nos vea. Sabes que si por mí fuera nos iríamos lejos de aquí. Tú y yo solos, donde quieras, Tailandia o Berlín. Fui buscando tu nombre. Por cada esquina de esta ciudad y, aunque a veces me escondes, yo sé que lo nuestro es real".

