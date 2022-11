Risto Mejide se rompe en 'Got Talent' y emociona a sus compañeros: "Cuando uno ama, da igual la distancia"

Risto Mejide ha sido protagonista inesperado de las audiciones de Got Talent de este martes 1 de noviembre. El publicista desaparecía repentinamente de la mesa de jueces sin dar explicaciones y, para sorpresa de todos, aparecía sobre el escenario, sentado al piano para realizar una emotiva actuación en la que ni él ni sus compañeros pudieron contener las lágrimas.

"Llevo, como sabéis, muchos años en esto y siempre he pensado que si me subía aquí sería para dar un mensaje", comenzaba explicando Mejide. "En 1720 Johann Sebastian Bach vuelve de un viaje y cuando llega a casa le dicen que su mujer ha muerto. Algo pasa en menos de 17 meses para que aparezca otra vez en sociedad felizmente casado con una persona a la que prácticamente dobla la edad", proseguía.

"Le lleva exactamente 16 años. En esa época es cuando Bach compone 'El clave bien temperado' y lo que no se sabe hasta 2011 es que la obra la compuso ella y que la distancia entre él y ella es de 16 años, 16 son exactamente las notas que hay entre este Do y este Mi. Dos notas separadas que alguien decidió unir para siempre a través de la mayor obra de todos los tiempos", siguió relatando antes de comenzar a tocar la obra de la que estaba hablando.

Tras su interpretación, Risto emocionó a todos los presentes con una profunda reflexión sobre esta obra: "Os digo esto porque lo que hizo Ana Magdalena Bach fue recordarnos que cuando uno ama, aunque se equivoque, da igual la distancia que haya entre esas dos notas", concluyó provocando una gran ovación.

Visiblemente emocionados, tanto los demás jueces como Santi Millán le expresaron su cariño y admiración tras esta brillante interpretación en medio del duro momento personal que atraviesa tras su separación de Laura Escanes. "No sé si desde ahí ves mis lágrimas, estoy llorando de emoción, llevaba años diciéndote que quería verte subido ahí con un piano y por fin lo has hecho, solo puedo decirte que te quiero", expresó Edurne.

"Se podía decir de muchas maneras pero tú has elegido la mejor, enhorabuena", dijo el presentador. Y añadió: "Has logrado que obra y mensaje vayan juntos, y eso yo no había visto todavía".

