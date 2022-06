Lola Índigo se convierte en embajadora de Tezenis luciendo bikinis por menos de 25 euros

Lola Índigo (30 años) está viviendo un gran momento en su carrera. Se ha convertido en una de las artistas revelación del momento y no solo arrasa ya en los escenarios sino también en televisión y acaba de lanzar su propia docuserie en Amazon Prime. Todo lo que toca se convierte en éxito, y lo ha vuelto a demostrar, esta vez, en el mundo de la moda.

La cantante vuelve a ser imagen de la marca Tezenis para la colección de baño. En 2019 colaboró con la firma luciendo la colección navideña de ropa interior. Con su estilo inconfundible y personalidad alegre, la artista encarna a la perfección el espíritu joven y único de la marca. La vemos lucir en la campaña los nuevos modelos de la firma, haciendo brillar más si cabe el sol de Ibiza, ciudad donde tuvo lugar el shooting de la campaña.

Colorida, vibrante y con aires retro, la nueva colección de baño de Tezenis es joven, desenfadada y, sobre todo, versátil. La variada paleta de colores de la colección va desde suaves tonos retro-clásicos hasta los más deslumbrantes. Los colores brillantes y los estampados psicodélicos están de vuelta en las prendas de baño.

Lola Índigo se convierte en embajadora de la moda baño de Tezenis Tezenis

Además de una multitud de colores y prints, los cortes van desde los estilos deportivos hasta el clásico top triangular con cordones, así como muchas alternativas para los amantes de la sencillez.

La cantante luce cuatro de las series clave de la colección: Matt Snake (1433), negro y con estampado pitón en mate, un clásico entre los clásicos, Pastel Animalier (1427), una reinterpretación tendencia del print de leopardo mezclado con las tiras en color pastel, Funce Shiny (1424), un naranja con toque brillante con el que sentirse una sirena, y, por último, Colorful Shades (1423), una explosión de color perfecta para el verano.

Lola Índigo con tres de los cuatro bikinis que luce en la campaña de Tezenis.

Los bikinis completos no superan los 25 euros cada uno. Pues los tops escogidos por Lola Índigo se venden por 14,99 euros cada uno, y las braguitas tienen un precio individual de 9,99 euros. Por lo que no es necesario invertir grandes cantidades de dinero para arrasar este verano en la playa o la piscina. Apúntate al estilo de la cantante y por un desembolso muy low cost hazte con varios bikinis ideales que no querrás quitarte en todas tus vacaciones estivales.

[Más información: El 'total look' de Versace con el que Lola Índigo ha arrasado en Buenos Aires: toma nota de dónde encontrarlo y a qué precio]

Sigue los temas que te interesan