¿Te atreves con la nueva tendencia?: mujeres con traje 'oversize' y luciendo ropa interior masculina

Cada año nace una nueva tendencia que llama la atención y sobresale por encima de otras. Esta temporada, y ya desde finales de 2021, se ha colado en la forma de vestir de las expertas en el street style una propuesta muy especial y solo apta para las más atrevidas.

Referentes de moda como Jessica Goicoechea (25 años) o la propia cantante Lola Índigo (29) han sido de las primeras en dar un paso al frente y mostrar en sus redes cómo han caído rendidas ante esta tendencia. ¿De qué se trata? Toma nota porque no te dejará indiferente.

Demostrando su poder y su seguridad, Jessica y Lola han posado con un look muy similar. Ambas han decidido vestirse con piezas de traje de corte oversize, Índigo en color gris marengo con raya diplomática y Goicoechea con chinos grises y americana de cuero negra, y combinarlo de forma muy sensual con unos calzoncillos tipo slip de marcas de lujo. ¿Que cómo conocemos que su ropa interior? Porque precisamente el punto fuerte de esta nueva tendencia estilística es dejarla a la vista.

Jessica Goicoechea y Lola Índigo han apostado por la misma tendencia. Redes sociales

Otro detalle que llama la atención de esta arriesgada propuesta de estilo es que todas las mujeres que la siguen lucen ropa interior de firmas importantes e internacionales. Lola Índigo, por ejemplo, se decanta por Tommy Hilfiger, y Jessica Goicoechea prefiere posar con los calzoncillos de BOSS x Russell Athletic.

Además, ambas mujeres, que superan el millón de seguidores en Instagram, escogen el color blanco para su ropa íntima, pues así puede resaltar aún más sobre el resto de su look.

Para llevar a cabo este llamativo estilismo correctamente debe dejarse a la vista gran parte superior de la ropa interior inferior, con el logo a la vista. Para potenciar el hecho de que se exhibe sin tapujos la prenda íntima masculina, tanto Lola como Jessica lucen sus vientres desnudos, así las miradas se fijan directamente en cómo han dejado a la vista sus calzoncillos de tipo sport.

Quizá esta tendencia no sea muy cómoda para el día a día, pero no hay duda de que causa sensación y te convierte en la protagonista de cualquier evento de estilo deportivo o desenfadado. Si quieres sentirte sexy puedes combinarlo con sandalias de tacón fino y alto como Goicoechea, o con zapatillas deportivas como hace la cantante de La niña de la escuela si lo que buscas es darle personalidad propia y poder a tu look.

