El bañador que no usarás bajo el sol pero sí en todas las fiestas: copia a Jessica Goicoechea

Jessica Goicoechea (23 años) es una de las influencers más sensuales y atrevidas del mundo de las redes sociales. Ya lo demuestra en su propia firma de ropa, en la que sus diseños no son aptos para todos los cuerpos. Su tonificada anatomía le permite lucir cualquier prenda con absoluta perfección. Así lo ha demostrado una vez más con el último posado que ha publicado en su perfil de Instagram.

La modelo ha querido enseñar a su más de un millón de seguidores cuál ha sido su reciente adquisición para el verano. Se trata de un bañador muy llamativo y con un diseño muy curioso que ha sorprendido a sus fans.

El corte del traje de baño es uno de los favoritos de Jessica, ya que siempre intenta lucir su vientre plano y su estrecha cintura. Además, los colores rosa y verde flúor que posee el bañador se han convertido en sus tonalidades fetiche de la última temporada.

La pieza tiene varios detalles curiosos. Es un bañador pero por la parte delantera podría parecer un bikini, ya que se presenta como un top de cuello halter y una braga alta que se unen. Deja a la vista el ombligo y los abdominales (de quien los tenga) y estiliza las piernas. Además, lo más vistoso del look son los finos cordones que el traje tiene en la cintura, para poder marcar esta zona con una lazada.

Un diseño muy especial que no todas entienden ni se sienten atraídas por él, pero sin duda, llama la atención de todos. Así lo define la propia marca, Oh Polly, en la descripción del producto de su página web: "¿Te sientes arriesgado? Nuestro traje de baño de tanga Take A Risk es el indicado para ti, bebé. Corte alto en la pierna para una apariencia ultra alargada, está diseñado con un cuello alto, un corte de diamantes y un lazo frontal. Roba las miradas en este nado, cariño".

Debido a su peculiar diseño, no parece el look más apropiado para tomar el Sol, ya que tiene infinidad de detalles, huecos y cintas que dejarán marcas en tu bronceado. Sin embargo, es la pieza perfecta para las fiesta de verano, en piscinas, reuniones en el porche o de noche, donde todos los ojos se girarán hacia tu bañador.

Y atención, porque no es caro. Por solo 48 euros tendrás en tu cajón un traje de baño muy diferente al resto que te inunda de alegría y ganas de buenas vibraciones con solo mirarlo.

