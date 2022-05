Lola Índigo, 'La Niña' que fue bailarina en China y ahora arrasa en todos sus trabajos: su historia de superación

Lola Índigo (30 años) acaba de estrenar en Amazon Prime Video un documental que repasa aquellos momentos que la han convertido en una de las grandes artistas del momento. Parte de las imágenes muestra la preparación de la cantante para su concierto en el WiZink Center, show que confirmó uno de sus grandes sueños: ser una estrella de la música. Para cumplirlo, la madrileña ha transitado un camino de altibajos que hoy se traducen en una gran historia de superación. De ahí que, con apenas tres décadas, su trayectoria ya merezca ser contada en la pantalla.

La vida de Miriam Doblas Muñoz -su nombre de pila- va mucho más allá de la historia de una joven que se apoyó en talents musicales para dar a conocer su talento. A su trayectoria también se suma una etapa en China en la que se desempeñó como bailarina. Con apenas 20 años decidió marcharse y sumar una experiencia más a su carrera en la música y el baile.

"Actuaba en discotecas. Aprendí lo mínimo de chino para poder sobrevivir. Y además me pagaban muy bien. En España había una crisis horrible y empezaron a cerrar todas las escuelas, por eso decidí marcharme", recordó la cantante su reciente visita a El Hormiguero.

Aunque le supuso un buen momento a nivel económico, aquel tiempo en Asia le hizo vivir una situación personal de la que todavía le cuesta hablar. "Cuando empecé a bailar no me atrevía nunca a venirme a Madrid porque me habían tirado alguna vez por mi físico. En China me dijeron que para bailar tenía que estar como un palillo. Así que yo dejé de comer y hoy creo que siendo genuinamente quien eres, es cuando inspiras a la gente, tienes que empoderarte y decir 'Me encanta como soy'", expresó la artista en su conversación con Pablo Motos (56), sin atreverse a darle nombre a su trastorno.

Su etapa por los realities tampoco fue la ideal. Una discusión con Rafa Méndez propició su salida de Fama Revolution y años más tarde se convirtió en la primera expulsada de Operación Triunfo 2017. Estas derrotas, sin embargo, no acabaron con la ilusión de Mimi, como se le conocía antes de adoptar su nombre artístico.

El gran éxito llegó en 2018, cuando publicó su primera canción bajo el seudónimo Lola Índigo, Ya no quiero ná. La canción sumó millones de reproducciones en Spotify y YouTube, formó parte de la lista de los 50 más virales del mundo y la hizo acreedora de varios premios. En LOS40 Music Awards se alzó con el galardón de Artista o grupo revelación del año, título que repitió en los MTV Europe Music Awards.

A raíz del éxito del sencillo, Lola Índigo lanzó su primer álbum, Akelarre, otro proyecto que la afianzó como una estrella de la música. En 2021, ya consolidada como una estrella de la música, llegó La Niña, título que también se ha utilizado en su documental y que se posicionó en el primer puesto de la lista de venta oficial en España. La Niña de la Escuela, que interpreta con Belinda (32) y Tini Stoessel (25), fue su mayor triunfo.

Además, que colaborar con las mencionadas artistas, Lola Índigo también ha interpretado éxitos musicales con reconocidos artistas del panorama patrio e internacional. Destacan nombres como los de Aitana (22), Don Patricio (29), Rauw Alejandro (29) o Danna Paola (26).

Hoy, Lola Índigo presume de estar en una de sus mejores etapas tras estrenar un documental que, según ella misma ha expresado, es probablemente "lo más bonito" que ha echo en su vida. El proyecto lleva por nombre Lola Índigo. La Niña y está disponible desde este viernes, 13 de mayo.

