La discreta vida de Concha Azuara, la 'viuda' de Palomo Linares: su trabajo como magistrada y una ilusión

El pasado 24 de abril de 2022 se cumplieron cinco años de la trágica muerte del mítico torero Sebastián Palomo Linares. El diestro fallecía en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid tras someterse a una intervención quirúrgica del corazón que, en último momento, presentó complicaciones irreversibles.

Palomo Linares dejaba así, desarbolados y rotos de dolor, a su última pareja sentimental, su 'viuda', Concha Azuara (44 años) y a sus tres hijos; Sebastián (43), Miguel (40) y Andrés Linares (33). Azuara fue su razón de amor en ese tramo de vida tan decisivo para Sebastián. Nada les importó los 29 años de diferencia entre ellos.

Aquellos fueron unos días duros tras la pérdida, complicados, pero también convulsos debido a la guerra, sin cuartel, que se desató entre Concha y los vástagos del legendario Linares. Tan bélicos que se habló de un robo tras la desaparición de varios objetos personales de Paloma Linares de la finca El Palomar, la que fue su casa y escenario de su pasión por el campo, el toreo y la pintura.

Sebastián Palomo Linares junto a su pareja sentimental, Concha Azuara, en un evento público en 2017, semanas antes de morir. Gtres

Enclave donde decidió Sebastián que reposaran in aeternum sus cenizas. Hubo acusaciones graves entre hijos y 'viuda', que enrarecieron el ambiente. De hecho, Concha Azuara ni siquiera acudió al funeral del torero. Todos estos aciagos datos y pasajes es pasado y están desterrados para la juez Azuara, como ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

"Concha sufrió mucho", se informa por toda respuesta. Padeció en silencio y de puertas adentro, pero estos cinco años transcurridos han curado algunas heridas, aunque no todas. Se vio demasiado señalada y cuestionada: en el centro de una diana informativa que nunca le gustó. Tomó entonces una sabia, férrea y coherente decisión: apartarse del ojo público y de la esfera social y mediática.

Desde aquel 2017, Azuara mantiene un perfil bajo, ejerce de 'persona anónima', como pudo corroborar este periódico durante la gran fiesta que organizó la compañía Multiópticas en La Moraleja, Madrid.

Allí se desplazó Azuara, elegantemente vestida con un dos piezas en negro y gris. Lo hizo en calidad de acompañante de su gran amiga y guardiana de sus secretos, Norma Duval (66). Atesoran ambas hondas, profundas y emotivas vivencias. De hecho, Azuara fue la persona que casó a la artista con José Frade.

Posó fugazmente con Duval en el photocall, pero rápidamente se escabulló, como pudo comprobar este medio en primera persona, cuando los periodistas comenzaron a preguntar a la vedette. Concha se colocó en el lugar que decidió ocupar: el segundo plano.

"Concha no lo pasó nada bien dando aquel paso social y mediático. Se dibujó un perfil de ella que nada tenía que ver con la realidad", sostiene la persona consultada, para añadir: "Fue muy doloroso y ella se prometió a sí misma no estar más".

La magistrada Concha Azuara posando en el 'photocall' de Multiópticas junto a su amiga, Norma Duval. Gtres

En la actualidad, Azuara continúa ejerciendo su profesión. Según se explica a este medio, "desde hace unos tres años ya es magistrada y está muy satisfecha, feliz y estupenda".

Lleva Concha Azuara una vida anónima totalmente plena: "Siempre se bastó con su propio dinero y con su trabajo, y cuenta con un gran reconocimiento. Nunca buscó otra cosa y el tiempo lo ha confirmado".

A nivel personal e íntimo, el informante se muestra prudente: "Ella entiende vuestro trabajo, pero eso es muy privado. Sólo te diré que la vemos muy guapa y con mucha ilusión. La vida, al fin y al cabo, sigue para todos".

Hace un año, en el primer aniversario de la muerte de Sebastián Palomo Linares, EL ESPAÑOL pudo charlar con Concha Azuara, quien hacía balance y recordaba a su razón de amor: "Ha sido un año duro, de verdad. Una pérdida importante, ha sido un año muy complicado, aunque lo intento sobrellevar con el apoyo de mis amigos, mi familia y mi trabajo. Yo lo recuerdo todos los días. Además, es que él se lo merece".

El legendario torero junto al último amor de su vida, Concha, por las calles de Madrid en mayo de 2016. Gtres

Con la muerte del maestro, salió a la luz que la relación que mantenía con sus hijos era, en realidad, inexistente. Fue la propia Azuara la que confesó que "Sebastián llevaba seis años sin hablarse con sus hijos".

Los tres vástagos del diestro, Sebastián, Miguel y Andrés, fruto de su relación con Marina Danko (66), abrieron la caja de los truenos no solo desplazando a la viuda del último adiós al matador sino afirmando que en la finca El Palomar, lugar donde convivía la pareja, faltaban objetos personales.

En aquella entrevista con este medio, Azuara no quiso entrar a valorar ninguna cuestión concerniente con aquel contencioso, ni con el hecho de que los hijos de Palomo Linares la 'vetaran' en el funeral: "No tengo nada que decir. No voy a entrar, de verdad, nunca lo he hecho. Tengo la conciencia muy tranquila. Siempre he intentado sobrellevar esta situación con la educación y los valores que me han inculcado en mi familia. Lo más importante es Sebastián, al que recuerdo todos los días. Agradezco su interés y agradezco que se hayan acordado de mí y de Sebastián en estos momentos".

Historia de amor

La pareja disfrutando de una corrida de toros en Illescas en 2016. Gtres

Concha Azuara y Palomo Linares vivieron una preciosa historia de amor que duró algo más de cuatro años. La diferencia de edad entre ellos (29 años) nunca fue un impedimento para embarcarse en un idílico romance que según la propia Azuara tenía visos de acabar en boda. Una intención común que finalmente no pudo ser. El 21 de abril de 2017, Linares ingresaba en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid para someterse a una intervención que incluía implantación de un doble bypass en el corazón.

Además, se asumió la sustitución de la válvula mitral y la reparación de la tricúspide. "Bueno, tranquilo, a esto no se acostumbra nadie...", declaraba Sebastián en su entrada al centro médico, apenado, especialmente por no poder acudir a la inauguración de su propia exposición de cuadros.

Pese a la gravedad de la operación, nada hacía presagiar que estas serían esas las últimas palabras que nos dedicaría el espada. El maestro jiennense falleció 72 horas después de ser intervenido. Sebastián Palomo Linares habría cumplido 70 años tres días después de aquel fatídico 24 de abril.

