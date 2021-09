Aitana Ocaña: "He tenido que madurar a pasos agigantados"

Aitana Ocaña (22 años) se encuentra en su mejor momento profesional. Está en su segunda gira de conciertos, 11 Razones Tour; se ha posicionado en los primeros puestos de las listas musicales con su último sencillo en colaboración con Zzoilo, Mon Amour; y está a punto de lanzar una nueva canción. Así lo ha anunciado ella misma este miércoles 15 de septiembre, en la presentación de un proyecto que nada tiene que ver con la música, pero que le ha hecho muchísima ilusión.

La que fuera concursante de Operación Triunfo ha colaborado con McDonald's y ha creado su propio menú, a la venta por 9,90 euros y formado por "una CBO con extra de queso, patatas como mucho kétchup, unos McNuggets con barbacoa y un Mini McFlurry de Oreo". Su propuesta está a la venta desde el pasado 13 de septiembre, pero ha sido presentado a la prensa este miércoles, en un encuentro íntimo al que ha acudido JALEOS.

Aitana, en conversación con el periodista Dani Mateo (42), que ejerció de moderador, y la Chief Marketing Officer de la marca, desveló la razón que la animó a llevar a cabo este proyecto que, en las últimas horas, ha recibido cientos de críticas en las redes sociales. Además, la cantante hizo referencia a su exitosa gira por España y a otros trabajos musicales que está por estrenar.

Para Aitana, la marca forma parte de los grandes momentos de su vida. Por ello su ilusión de formar parte de un equipo que, a nivel internacional, ha contado con la colaboración de reconocidos artistas de la industria musical, como J Balvin (36). Como anécdota, la catalana ha comentado que su mejor recuerdo en la cadena de restaurantes data de su época de Operación Triunfo. Según ha desvelado, fue en un McDonald's donde contó a sus amigos que había pasado el casting para entrar al reality que dio un giro radical a su vida.

Aunque no ganó -obtuvo el segundo lugar del concurso-, la intérprete de Lo malo ha sido de las triunfitas más exitosas. Desde el 5 de febrero de 2018, cuando se puso fin a la edición 2017 de Operación Triunfo, no le han dejado de llegar ofertas. "Me cambió la vida. A los 18 todos emprendemos una nueva aventura [refriéndose al fin de la etapa escolar] y cogemos una ola. Pero a mí me vino como un tsunami. He tenido que madurar a pasos agigantados, pero estoy muy agradecida", ha expresado la artista, quien a pesar de ser un personaje reconocido dentro y fuera de España, mantiene cierta timidez.

"Soy muy vergonzosa. No doy por hecho que la gente me tenga que conocer", ha asegurado Aitana, quien sigue "trabajando muy duro" en cada uno de sus de proyectos. Y es que, si bien es una celebridad joven y a la que le quedan muchos años de carrera profesional, sabe que está inmersa en un entorno competitivo. "Soy consciente que por muy joven que sea me pueden dejar de llegar cosas", ha comentado la cantante, quien ha comenzado el nuevo curso con grandes proyectos profesionales, pero también con un cambio en su vida personal.

La catalana acaba de mudarse a una casa en Madrid de 750.000 euros que adquirió el verano pasado. Allí residirá con su novio, Miguel Bernardeau (24), del que ha evitado pronunciarse. Únicamente se ha limitado a afirmar que está "muy bien". Con él, de hecho, disfrutó de unos días de vacaciones en Ibiza, en medio de la gira de conciertos que la tiene "muy contenta".

"He pasado un verano increíble, recorriendo España. La mayoría de los conciertos han estado sold out y lo agradezco. Es una barbaridad", ha asegurado Aitana, quien pese a los buenos momentos vividos ha tenido algún revés de salud. Fue a comienzos de la temporada estival cuando la cantante se enteró que es intolerante al gluten, dolencia que la ha obligado a modificar su dieta. Lo que no quiso cambiar fue su menú para McDonald's, ya que la cadena de restaurante ofrece alternativas para las personas con esta enfermedad.

Su proyecto con la cadena de restaurantes, sin embargo, ha generado polémica en las redes sociales, ya que muchos la critican por promocionar una comida "altamente calórica y poco saludable". Sobre esto, Aitana no ha querido hacer alusión y, escapando de las preguntas incómodas ha dicho: "Estoy pendiente de que a la gente le guste y eso es lo que me ha llenado de ilusión. No he tenido mucho tiempo de ponerme a leer comentarios".

Para finalizar, Aitana se ha referido a su faceta como coach de La Voz Kids, reality que se encuentra en plenas grabaciones y que la mantiene muy ilusionada. "Seré yo misma. Daré mucho ánimo y consejos", ha comentado la artista acerca de su forma de ser con el grupo de niños al que asesorará.

