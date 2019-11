Don Patricio confirma su relación con Lola Índigo

Tras haberse convertido en una de las artistas más importantes del panorama musical nacional, Lola Índigo (27 años) se sitúa ahora en el candelero por su posible relación con Don Patricio (26). En los últimos meses se ha especulado mucho sobre el vínculo de ambos artistas y, aunque ninguno ha confirmado ni desmentido el romance, cuando les preguntan sobre el asunto no pueden evitar que la sonrisa se les dibuje en la cara.

Sin embargo, Don Patricio ya no parece ocultar el noviazgo. Si anteriormente nunca han hablado de lo que hay entre ellos, esta vez el cantante ha estado más cerca de confirmar su relación con Lola Índigo: "Tenemos una muy buena relación, hay mucho amor -se ríe-, tenemos muy buena química".

Hace unos meses empezaron a surgir los rumores de que estos dos exitosos artistas habían comenzado una relación sentimental, después de que se les pillara volviendo juntos, abrazados y sonrientes, de un viaje a El Hierro, la isla natal de Don Patricio. Pero es ahora cuando el cantante de Contando lunares parece confirmar con sus palabras estas habladurías.

Aunque confiesa que hay muy buena química entre ellos, el cantante de trap no se atreve a etiquetar la bonita relación que mantiene con la exconcursante de Operación Triunfo: "No me gustan las etiquetas, haremos más música juntos", confiesa el canario, que el pasado verano estrenaba el tema Lola Bunny junto a su chica. El videoclip de la canción ya acumula 14 millones de visitas en Youtube.

Lola Índigo también se ha pronunciado al respecto, halagando a Don Patricio: "Tiene un talento fresco, ha llegado a la gente tal y como es, la autenticidad es el éxito real". Aunque la cantante ha confesado que este año no tomará las uvas en Canarias, la tierra que vio crecer el rapero: "No, en mi casa, con mi madre y mi gente. Echo mucho de menos a mi familia, tengo ganas de irme a Granada". Y es que los jóvenes parecen tomarse con calma su relación, ya que según confirman fuentes cercanas a los artistas, sus familias aún no se conocen.

La última aparición pública de la pareja fue el pasado 8 de noviembre en la gala de Los 40 Music Awards, cuando ambos actuaron juntos sobre el escenario, demostrando la química que también tienen en el ámbito musical que les une.

