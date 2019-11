Victoria Federica, desatada en una discoteca junto a su nueva pareja, dj Bárcenas

Los jueves se han convertido, para algunos privilegiados, en los nuevos viernes y sino que se lo pregunten a Victoria Federica (19 años). La joven ha cambiado las jornadas taurinas por la animada noche madrileña. La hija de la infanta Elena de Borbón (55) y Jaime de Marichalar (56) ha sido captada de fiesta junto a su nuevo novio Jorge Bárcenas Hernaiz (21), en Panda Club, una de las discotecas de moda donde van los tronistas de Mujeres y Hombres y Viceversa.

La joven se dio a conocer como una persona discreta y tímida, y ahora a sus 19 años parece que ya ha asumido con toda la naturalidad su 'fama' y todo lo que conlleva. De hecho, ya no esconde su amor por el popular dj. Varios testigos vieron a la joven en la cabina de su chico DJ Barce, que se encontraba allí 'pinchando'. La pareja no dudó en dar rienda suelta a la pasión ante los allí presentes: bailaron juntos, se dejaron ver abrazados y haciéndose muestras de cariño constantes.

Victoria Federica y Jorge Bárcenas, en una de sus últimas salidas nocturnas. Redes

En el vídeo se puede ver a la sobrina del Rey, Vic o Vick para los amigos, disfrutando de la noche en la sala acompañada por su habitual grupo de amigas. La joven bailó y tarareó todos los hits de su novio y además disfrutó lanzando espuma mientras DJ Barce hacía bailar a la gente.



Victoria Federica, desatada en una discoteca junto a su pareja JALEOS

Además de sus juergas nocturnas, Victoria está centrada en el grado de Administración y Dirección de Empresas en The College for International Studies (CIS), una universidad americana situada en Madrid en la que también estudia su hermano Froilán (21).

Gonzalo Caballero y Victoria Federica, en una jornada taurina. Gtres

Su nuevo novio, Jorge (21), parece que tiene claro que su futuro está en la música. Es un habitual en la noche madrileña, aunque sus actuaciones se extienden a discotecas de toda España e hizo sus primeros shows internacionales en Finlandia el pasado marzo. Todo apunta a que la historia de amor entre los jóvenes surgió en el festival Starlite de Marbella, donde él trabajaba como dj mientras ella disfrutaba como espectadora. Por aquel entonces, a Victoria Federica se la relacionaba con el torero Gonzalo Caballero (27),quien se encontraba ingresado en la UCI, pero las continuas salidas nocturnas junto a Barce acabaron por confirmar el romance.

Recientemente se ha demostrado que Jorge no es sobrino del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas (63), como se pensaba. Hace más de una semana, el vocalista del grupo musical Taburete aseguró a Europa Press en una rueda de prensa con motivo de su actuación en la Copa Davis que no conocía de nada a la posible nueva pareja de la hija de la Infanta Elena. “Mi primo no es mi primo. Yo no sé quién es. No lo conozco, de verdad que no”, comentaba.



[Más información: Victoria Federica, totalmente entregada en el fiestón de su nuevo amigo especial, DJ Bárcenas]