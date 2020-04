Todos los detalles sobre el entrenamiento radical de Lola Índigo para mantenerse en forma

El impresionante físico de Miriam Doblas, conocida artísticamente como Lola Índigo (28 años), no es fácil de conseguir y es el resultado de años de duro entrenamiento por su trabajo como bailarina profesional. Sin embargo, la cantante es la prueba de que hasta los más expertos a veces necesitan de una ayuda para alcanzar su máximo potencial; y es que desde el pasado mes de agosto trabaja con el equipo de Radical Trainer para que la apoyen en sus entrenamientos, sobre todo enfocado hacia sus espectáculos.

La exconcursante de Operación Triunfo se decidió por esta opción gracias al consejo de su buena amiga Jedet (27), que hace poco más de un año recurrió a ellos para prepararse para su papel en la serie Veneno. En vista del rápido y efectivo resultado, Lola Índigo no lo dudó y se puso en contacto con ellos.

Lola Índigo se sumó a Radical Trainer el pasado verano, asesorada por su amiga Jedet.

El objetivo de la cantante era claro: tras varios meses de gira, estando la mayor parte de tiempo en carretera, necesitaba volver a ponerse en forma. Algo esencial para Lola Índigo, que convierte cada concierto en un show completo, dándolo todo e interpretando complejas coreografías en cada canción.

El servicio de entrenamiento personal de Radical Trainer es global, y afecta tanto al ejercicio físico como a la confección de una dieta para conseguir los objetivos. Un servicio que puede llegar a costar 660 euros al mes o, si se alquila el plan trimestral, unos 1.782 euros.

La cantante, que concibe el deporte como un momento de desconexión para dedicárselo a ella misma, se lo ha tomado muy en serio desde el comienzo y ha estado yendo, como mínimo, tres veces a la semana a hacer ejercicio.

Lola Índigo posando para Tezenis.

El entrenamiento le ha dado resultado y, por eso, no ha querido descuidarlo en este tiempo de cuarentena. Luciendo un conjunto de leggins y sujetador deportivo, Índigo continúa realizando los ejercicios en el jardín que posee en su casa, etiquetando de paso a su entrenador Antonio Ángel (fundado de Radical Trainer) para dejarle claro que no desiste en sus obligaciones.

Este gimnasio es una empresa que fundaron hace tres años Antonio Angel Moreno y Maicol Sarria para dar salida a su pasión en común: el culto al cuerpo y el mundo fitness. Tras formarse y conocer a fondo todo lo necesario sobre el personal training, se lanzaron a crear su propio negocio donde ofrecen entrenamientos personalizados basados en desarrollar estrategias nutricionales y de entrenamiento para conseguir transformaciones físicas radicales. "Utilizamos el deporte no solo para cambiar cuerpos sino para cambiar vidas", explican los fundadores en su página web.

Relación con Don Patricio

El pasado mes de noviembre el cantante canario Don Patricio confirmó que mantenía una relación con Lola Índigo. Los rumores comenzaron antes de verano, cuando los dos intérpretes fueron vistos volviendo de un viaje a El Hierro en actitud cariñosa, abrazados y sonrientes.

Lola Índigo y Don Patricio en una imagen de sus redes sociales.

Tras varios meses de especulaciones en torno a la química que existía entre ambos, sobre todo tras lanzar juntos el tema Lola Bunny, el artista aseguró: "Tenemos una muy buena relación, hay amor, tenemos muy buena química". Sin embargo, por el momento no se atreven a poner etiquetas a su relación: "No me gustan las etiquetas, haremos más música juntos", confesó el canario.

Los dos jóvenes son muy reservados con su vida privada, y poco se sabe de su relación. En diciembre surgieron nuevos rumores que apuntaban que la pareja había roto, y que solo se lo habían desvelado a su entorno más cercano. Unas informaciones nunca confirmadas que poco después también desmintieron varios medios de comunicación, asegurando que la pareja seguía unida y que cuando Índigo fue a Canarias por motivos profesionales no dudó en invitar a Don Patricio a uno de sus conciertos.

Ver esta publicación en Instagram felizcumpleee 🐰🌥 Una publicación compartida de lola indigo (@lolaindigo) el 9 Feb, 2020 a las 3:50 PST

Una de las últimas noticias que se tiene de la pareja fue la publicación que le dedicó Lola Índigo al canario el pasado 9 de febrero para felicitarle por su cumpleaños: "Felizcumpleeee", escribió junto a un emoticono de un conejo, en una fotografía donde la exconcursante de Operación Triunfo y el músico aparecen con las caras juntas.

[Más información: Lola Índigo, sobre 'OT 2020': "No tendría mucho sentido que volvieran a la Academia"]