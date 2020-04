Arévalo, sobre el cáncer de su hija Nuria: "Sus bajones me rompen el alma. Hay miedo y resignación"

Hace unos días, el humorista Paco Arévalo (72 años) hacía pública la noticia que muy pocos conocían y que sorprendió a propios y extraños: su hija Nuria padece cáncer y se encuentra en pleno proceso de quimioterapia. Tras esta información, JALEOS ha podido conversar vía telefónica con el cómico, quien no se separa de la vera de Nuria. Él y su otro hijo -también en casa confinado- son su bastón. Ella, como asegura el padre arrobado de orgullo, es una "campeona" que no solo batalla contra el cáncer, sino que vive con Síndrome de Williams, un trastorno multisistémico, genético y poco frecuente.

Pero en la casa de Arévalo se evita por todos los medios el drama. Toca luchar y ser fuertes. Además, esta complicada situación la libra la familia en medio de la pandemia del coronavirus y el confinamiento decretado, lo que complica aún más las cosas en el día a día. El humorista es una persona resiliente que ya tiene callo en el sufrimiento, ya que ha perdido a su mujer y a dos de sus hijos. No se permite mirar atrás; solo al frente, al futuro, aunque este sea negro. Su único proyecto es el cuidado y la recuperación de su hija Nuria. Lo demás, si tiene que venir algo, ya se verá.

¿Cómo se encuentra confinado en casa?

Estoy bien. En mi caso concreto, con bastante lógica por la edad. No me atrevo a salir, está pasando con gente de una edad que da miedo. Se nos ha ido el mago Montty, tengo un disgusto muy grande desde que me enteré. No sabía ni que estaba ingresado. Ha sido un mazazo horroroso. Ha sido un compañero estupendo, una persona muy querida por todos. Para cualquier cosa que lo necesitabas, ahí estaba él. Se ha ido de pronto, por el coronavirus, y nos hemos quedado todos de piedra. ¿No vamos a ser capaces de parar esto cuando hemos podido con todo?

¿Con quién está en casa?

Estoy con mi hijo y con mi hija, los tres en casa. Ya no somos nada de familia. La chica de la limpieza no viene porque tampoco quiere salir de casa por si pasa algo. Así estamos, confinados en casa y haciendo lo que nos dicen que hagamos.

Hace unos días reveló el cáncer de su hija...

Mucha gente se ha solidarizado con lo de mi hija porque también han pasado por lo mismo que ella. Mi hija lo que más siente es no poder salir. Le molesta muchísimo porque es una enfermedad larga con mucha quimio y mucho lío. Pero, dentro de lo que cabe, tiene resignación. También miedo, pero es una campeona.

¿Cuándo se le diagnosticó?

Se le diagnosticó en enero. Ha sido cogido a tiempo por un oncólogo extraordinario, pero mi hija tiene ese miedo y esa preocupación después de la muerte de mi mujer. Es lógico.

Y en pleno coronavirus...

Este tema se ha juntado con todo lo que está pasando y te limita mucho más todavía. Por ejemplo, en el taxi solo puede ir una persona con el taxista y yo le digo 'hombre, tengo que acompañar a mi hija'. Les tengo dicho que si nos dicen algo les explico que a mi hija le están poniendo quimio. Es entendible totalmente y no hay ningún tipo de problema.

Su hija es una valiente

En el caso de mi hija, además de la quimio, ella tiene un problemilla, ella tiene Síndrome de Williams, por lo tanto hay que acompañarla. Ella es mi máxima preocupación: yo si la veo feliz a ella, soy feliz yo. Ella está muy bien de ánimo, pero los bajones son grandes, se pone triste, llora... y a mí se me rompe el alma cuando la veo así.

Con ustedes está su otro hijo, ¿no?

Mi hijo está ahora en casa, no hay trabajo. Él estaba trabajando en una pizzería, en un restaurante italiano, y como han cerrado, pues ahora está en casa. Ahora atiende la compra.

¿Cómo ve la situación del coronavirus? Ya está bajando la cifra de fallecidos...

Siempre que bajen las muertes va a ser una buena noticia. Lo que pasa es que este momento que estamos viviendo en el mundo no se ha vivido nunca antes. Sí que se han vivido guerras, pero virus no. Creo que tenemos demasiada información, nos saturan con ella. Creo que falta un poco de coherencia en algunos momentos. Al país no hay que asustarlo, hay que animarlo.

¿Cree que hay fallos en la cobertura?

A mí que me perdonen, pero los comunicados que dan no los entiendo. Te preocupan, no es lógico que digan que esto está bajando y que a la vez lo alarguen dos semanas más... Tendrían que decir que no se sabe cuándo van a levantar el estado de alerta, pero que no lo hagan tan tajante en plan 'una semana más, otra semana más'... Luego también, el señor que sale dando la información de las cosas (Simón), han buscado a uno...Es un personaje, con esa forma de hablar que tiene. Yo habría puesto un médico, en el Gobierno yo creo que habrá médicos, ¿no?

¿Piensa que los españoles hemos actuado tarde?

Los españoles no... Nosotros hemos hecho lo que nos han dicho en el momento en que nos lo han dicho. Quitando a algún irresponsable, que siempre lo hay. No entienden lo que pasa: a nadie le va a molestar que tú vayas a la playa. Pero, coño, si vas tú a a playa los demás dirán que por qué ellos no pueden ir. La playa es para todos, es obvio que tú vas y si no hay nadie no te van a contagiar, pero muchos no pueden ir porque está prohibido ir. A lo mejor los que no han hecho caso son los de arriba y ahora se están pagando algunas consecuencias.

¿Se han hecho cosas que no se debería?

Según leo y escucho hay una manifestación que no se tendría que haber hecho: la del 8-M. A nosotros no nos pueden decir que no hemos hecho caso. No, hemos hecho caso cuando nos han dicho 'no hay que salir'. Y nos hemos quedado. Yo no he bajado ni al perro a la calle, lo baja mi hijo. Yo llevo más de 20 días o un mes encerrado. Yo no he pisado la calle. Por el bien de todos, eso es ser coherente.

¿Como está de salud? ¿Sigue con la hernia de disco y la ciática?

Sigo, sigo. Se me duerme la pierna derecha, pierdo el tacto a veces en los dedos y se me hunde la pierna... Tengo dolores de ciática con frecuencia y lo paso bastante mal, pero no me opero, no quiero operarme. Me operé hace 40 años y ya no quiero más, ahí estoy, aguantando como puedo.

¿Qué proyectos le esperan después del confinamiento?

Los proyectos que tengo ahora mismo es respirar y atenerme a lo que va a pasar porque, sí, vamos a salir a la calle, pero, ¿en qué circunstancias? ¿Cómo vas a proyectar nada si cuando salgamos a la calle no va a poder ir la gente a los teatros? No van a poder estar con mascarillas viendo la obra, va a ser un problemón gordo cuando esto vuelva a su normalidad.

Todos a la espera de qué pasará...

Claro, exacto. No puedes hacer nada. Estamos todos en el impasse de 'a ver qué pasa'. Unos estarán preocupados por la economía, otros por el trabajo y cada uno con su preocupación, pero yo creo que la máxima es cómo vamos a estar después. ¿Qué forma de vida vamos a tener? Si vamos a poder ir a comprar sin miedo a nada o puede haber un contagio. Insisto, no estamos bien informados para nada. Las televisiones dicen lo que les da la gana. Mis planes con 72 años es estar pendiente de mi hija. Yo estoy jubilado, si me sale alguna cosa la hago; y si no, pues nada.

