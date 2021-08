El verano más especial de Pablo Motos: practicando su mayor 'hobby' y en muy buena compañía

A escasos días de volver al trabajo con la nueva y esperadísima temporada de El Hormiguero, Pablo Motos (55 años) apura sus vacaciones estivales en muy buena compañía. Después de una escapada a la playa con el amor de su vida desde hace más de 25 años, Laura Llopis, y con las pilas completamente cargadas, el presentador está disfrutando ahora de una de sus grandes pasiones con unos buenos amigos.

Sus actuales acompañantes son tres de los colaboradores más veteranos de su programa, Jorge Marrón, Damián Molla y Juan Ibáñez, o lo que es lo mismo en el caso de los dos últimos, 'Trancas' y 'Barrancas', las famosas hormigas del late night más visto de Atresmedia desde hace 15 temporadas.

Demostrando que no es tan solo su jefe sino también su amigo, Pablo Motos se ha escapado a la costa levantina, su lugar de origen, con sus colaboradores para poner el broche de oro a sus vacaciones con una de sus pasiones, el buceo. Un momento especial que el presentador ha querido compartir con sus seguidores en las redes sociales, presumiendo de la complicidad, las risas y el buen ambiente que tiene con Jorge, Damián y Juan, tres de los pilares más importantes no sólo de El Hormiguero sino también de su vida.

Pablo y Laura, casi tres décadas de amor

Motos tiene acostumbrada a la audiencia de El Hormiguero a ofrecer pinceladas de su vida durante las entrevistas que realiza en el programa de Antena 3. De hecho, en ocasiones se le ha reprochado que trate de ser más protagonista, incluso, que los invitados de la noche. Sin embargo, una de sus más sorprendentes pinceladas personales fue completamente diferente a todo lo que había confesado sobre su vida en los años que lleva en emisión el espacio. El valenciano se encontraba entrevistando a Vicky Luengo (30) cuando decidía hacer un pequeño paréntesis en su conversación con la actriz para realizar una auténtica declaración de amor a su esposa, Laura Llopis, con quien comenzó su relación hace casi tres décadas.

Laura Llopis y Pablo Motos, en la boda de sus amigos Pilar Rubio y Sergio Ramos. Gtres

"Mi mujer lo dice de una forma que parece que es simple, pero no lo es. Para mí el amor es saber que me puedo ir contigo a cualquier parte y en todos los sitios estoy cómoda", explicaba sobre cómo define ese sentimiento ella. "Yo a mi mujer le digo: 'Vete con tus amigas a ponerme a parir'. ¡Es sano!", añadía antes de revelar cuál es para él el ingrediente básico para que una pareja consiga que la relación goce de buena salud por mucho tiempo que pase: "Admirar a la otra persona en lo básico, no hay ninguna relación que dure más que la admiración. La ves hablando con otra persona y te gusta. La admiración mola mucho". Entre ellos, que trabajan juntos en El Hormiguero, hay mucho de eso, de admiración.

No es la primera vez que se deshace en palabras lisonjeras sobre su mujer. Así hablaba de ella con Bertín Osborne (66) hace un tiempo: "Mi mujer es mucho mejor que yo en todo, es mejor persona, es más culta. Ella es coordinadora de guiones y tiene dos hijas guapísimas. Una está en atrezzo, que es el trabajo más duro del programa, yo creo, porque los de atrezzo tienen que construir todo lo que ves cada día en El Hormiguero, y la otra es guionista. Son dos chicas con muchísimo talento y, sobre todo, son muy buenas personas".

