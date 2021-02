La confesión de Pablo Motos sobre la base del éxito de su matrimonio con Laura Llopis

Pablo Motos (55 años) tiene acostumbrada a la audiencia de El Hormiguero a ofrecer pinceladas de su vida durante las entrevistas que realiza en el programa de Antena 3. De hecho, en ocasiones se le ha reprochado que trate de ser más protagonista, incluso, que los invitados de la noche. Sin embargo, su gesto de este martes, 16 de febrero, ha sido completamente diferente a todo lo que había confesado sobre su vida en los años que lleva en emisión el espacio.

El valenciano se encontraba entrevistando a Vicky Luengo (30) cuando decidía hacer un pequeño paréntesis en su conversación con la actriz (Antidisturbios, Madres) para realizar una auténtica declaración de amor a su esposa, Laura Llopis (64), con quien comenzó su relación hace casi tres décadas. "Mi mujer lo dice de una forma que parece que es simple, pero no lo es. Para mí el amor es saber que me puedo ir contigo a cualquier parte y en todos los sitios estoy cómoda", explicaba sobre cómo define ese sentimiento ella.

Motos durante la entrevista a Vicky Luengo. Flickr.

"Yo a mi mujer le digo: 'Vete con tus amigas a ponerme a parir'. ¡Es sano!", añadía antes de revelar cuál es para él el ingrediente básico para que una pareja consiga que la relación goce de buena salud por mucho tiempo que pase: "Admirar a la otra persona en lo básico, no hay ninguna relación que dure más que la admiración. La ves hablando con otra persona y te gusta. La admiración mola mucho". Entre ellos, que trabajan juntos en El Hormiguero, hay mucho de eso, de admiración.

La conquista

La hay desde que se conocieron, en los años 90. Coincidieron en Onda Cero Valencia: él era presentador y ella productora. Desde ese momento, se convirtieron un tándem dentro y fuera del ámbito laboral. Durante la entrevista que Motos concedió a Bertín Osborne (66) en Mi casa es la tuya, relató cómo fue la labor de conquista que tuvo que emprender para que Llopis le hiciera caso: "Nos conocimos en la radio, en Valencia, yo estaba de presentador y ella en producción. A mí me gustaba, pero ella pasaba. El desprecio más grande se queda en nada comparado con el de ella. Yo me preguntaba: '¿Te vas a morir sin haberla besado?'. Y un día me lancé".

Motos y Laura Llopis en una foto de 2014. Gtres.

No solo eso, sino que, en un esfuerzo por esmerarse en ser detallista, terminó de ganarse a Laura comprándole un calefactor en medio de una ola de frío. Salió a la calle desde su puesto de trabajo y volvió con el aparato bajo el brazo, como muestra de la preocupación que sentía por su bienestar. Un gesto definitivo para que aceptase darle una oportunidad. Salió tan bien la prueba, que se casaron en 1997.

"Mi mujer es mucho mejor que yo en todo, es mejor persona, es más culta. Ella es coordinadora de guiones y tiene dos hijas guapísimas. Una está en atrezzo, que es el trabajo más duro del programa, yo creo, porque los de atrezzo tienen que construir todo lo que ves cada día en El Hormiguero, y la otra es guionista. Son dos chicas con muchísimo talento y, sobre todo, son muy buenas personas", dijo en su día a Bertín, mostrando esa admiración en la que incidió en su programa y que es la base de su éxito.

Regreso a su plató

Motos ha sido noticia en las últimas semanas por su positivo en Covid-19 y por tener que ausentarse de su puesto de trabajo por primera vez en 15 años. También, a su regreso, por los elogios a quien se convirtió en su sustituta durante esas semanas que tuvo que guardar confinamiento, Nuria Roca (48). "Has iluminado este plató cada minuto, has hecho cada noche especial y le has dado al programa un toque diferente. Eres graciosa, rápida, inteligente y como presentadora tienes una alegría muy contagiosa", fueron las palabras con las que evaluó a su compañera (y con las que consiguió que se le saltara alguna lágrima).

Pablo mostrando su complicidad con Nuria Roca en su regreso a 'El Hormiguero' tras pasar la Covid. Flickr.

"Yo soy asmático y el deporte me ha salvado. Mi sistema inmunitario está bien por el deporte", explicó durante su convalecencia, manifestando que su mayor temor era contagiar, precisamente, a Laura: "Me daba miedo por mi mujer, por contagiarla. Tú con este virus no sabes lo que puedes estar haciendo en los demás. Tuve pocos síntomas pero sobre todo mentales. Mucha tristeza y ganas de llorar sin saber el porqué, y mal humor".

[Más información: Pablo Motos confirma su positivo en COVID: no podrá presentar 'El Hormiguero' en dos semanas]