Los zascas a Pablo Motos por "blanquear" a los 'youtubers' que se van a Andorra

Cuando parecía que nuestras plegarias habían sido escuchadas y ya no se oía ni una sola palabra sobre el interminable debate acerca de los youtubers españoles que se han ido a vivir a Andorra para pagar menos impuestos va Pablo Motos e invita a uno de ellos a divertirse a El Hormiguero con la consecuente polémica que trataremos de desgranar en las próximas líneas. El afortunado ha sido David Cánovas, más conocido como The Grefg.

El chaval tiene 23 años y es de un pueblo de Murcia, pero desde hace cuatro años vive en Andorra. Con más de 30 millones de seguidores en sus redes sociales, ha querido dejar claro que "nosotros lo que hacemos es entretener, es como al que le gusta ver un partido de fútbol en la tele solo que a otros les gusta ver videojuegos" y no ha esquivado el tema de la polémica, que ha afrontado con una madurez insólita entre los de su gremio. De hecho, algunos haters creen que se lo traía aprendido de casa.

"El tema de Andorra hay que abordarlo desde la perspectiva de que cada persona tiene el derecho, la libertad de vivir, residir, mudarse donde quiera porque es algo legal", empezó diciendo, para analizar después que "lo que ha pasado estos días es que se ha abierto un debate moral en el que no se va a llegar a ninguna conclusión. La cosa es que ambos puntos de vista son perfectamente respetables y no hay por qué decir que uno es mejor que otro".

"Han ido a cuchillo"

The Grefg ha señalado a dos responsables en esta polémica. Por un lado, a los medios de comunicación, a los que acusa de haber ido "a saco con nosotros, a meter mierda a los youtubers no sé si por una cuestión de audiencia, no sé si nos ven como la nueva competencia o no sé si incluso hay una cuestión política detrás". A mayores, señala al Estado por no preguntarse "cómo podemos hacer para que esta gente que se va y ese talento que se pierde de España atraerlo".

Insistió delante de un Motos que no abría la boca ni para decir que era suya en que el debate "se ha enfocado desde un punto de vista erróneo porque se ha focalizado en los youtubers, pero hoy en día lo que sucede es que cada vez el trabajo está más descentralizado y una persona puede hacer su trabajo desde cualquier parte del mundo y esta persona se va a mudar donde tenga mejores condiciones económicas y fiscales", afirmó en El Hormiguero:

Reiterando que "han ido a cuchillo", The Grefg finalizaba su alegato en defensa de la gente que se va de España por culpa de los impuestos sin decir ni una palabra sobre la necesidad de pagarlos para sostener el Estado del Bienestar; pero Motos, lejos de repreguntarle alguna cuestión en ese sentido, quiso hacer la gracieta cuestionando si es que a El Rubius, con el que empezó todo este debate, lo habían recibido con recelo por ello.

Quizás haya sido esta actitud del presentador —sin contradecir sus palabras ni poner en valor la fiscalidad, optando por el contrario a hacer humor con un tema tan importante―, la que ha indignado a un buen número de tuiteros que han criticado durantemente al programa y, en especial, a un Pablo Motos que ya no era la persona favorita de Twitter:

Hoy hemos traido a blanquear al Hormiguerooo a Greff!!

5 años viviendo en Andorra para no pagar impuestos.. Maravilloso ejemplo para los chavales.. #GrefgEH — SayonaraTroika (@Sayo_P75) February 15, 2021

Vamos a ver Pablo Motos! Que los españolitos de a pié que pagamos religiosamente todos los meses nuestros impuestos hemos dao caña a estos indolentes porque les puede su vanidad y ellos solitos han dado publicidad sobre su pseudo residencia con chulería y mofa hacia los demás. — Witchvi (@Witchvi) February 15, 2021

El chico este hablando de YouTubers y diciendo que algo tendrá que hacer el estado cuando vea que se va tanto talento. Perdona, el talento español no se ha ido a Andorra. El verdadero talento español se va a investigar a Estados Unidos, Reino Unido, etc. #grefgeh — MISS SOFOCOS (@misssofocos) February 15, 2021

No estoy de acuerdo con un chaval de 23 de 23 años venga decir el hormiguero no paga impuestos en España porque se lleva sus ganancias a Andorra — @arimatrapa. (@arimatrapa1) February 15, 2021

le preguntan a un evasor de impuestos qué opina de que la gente critique la evasión de impuestos... el resultado te sorprenderá https://t.co/66uVb3LHZG — fulana (@vitolofez) February 16, 2021

Se lo ha preparado muy bien. Era la oportunidad perfecta para blanquear bien su imagen. Y que los chavales vean que es normal tributar su fortuna fuera mientras ellos le pagan sus gracias. — Iván (@IvanFle) February 15, 2021

Pablo Motos con el chalet de Galapagar: 😤😤💣💣🔪🔪😡😡🤬🤬😠😠😠

Pablo Motos con irse a Andorra para pagar menos impuestos: 😁😁🤗🤗🙏🏼🙏🏼😇😇🥳🥳😍😍 https://t.co/vzho3B1nuP — ® 💢 (@funkymonkss) February 16, 2021

Ayer El Hormiguero invitó a un you tuber para defender que hay irse de España para no pagar los impuestos que te toca. Bonito ejemplo para los jóvenes. Pablo Motos rompe el ascómetro ... 😒 — Noa Gresiva (@NoaGresiva) February 16, 2021

¡Qué poca vergüenza!



Un youtuber que se va a Andorra para pagar menos impuestos comparándose con quienes se marchan a otros países en busca de un empleo para poder sobrevivir.



Uno se va por necesidad. Tú te vas porque, aun siendo rico, quieres pagar todavía menos. https://t.co/n7LyxjvVkm — Julen Bollain (@JulenBollain) February 16, 2021

grefg + pablo motos + el hormiguero = pic.twitter.com/wVFVXDsh4Y — albertø lvs jade | my bday (@cutejxde) February 15, 2021

Hoy ha venido a evadir impuestos al hormiguero, ¡#GrefgEH¡ pic.twitter.com/GVvTfu4Zdn — Mokie (@FrancisMokie) February 15, 2021

El Hormiguero ha sido por ello uno de los temas destacados en las tendencias de la red social.