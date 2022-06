La biógrafa de la infanta Cristina: "Ha contado con el apoyo absoluto de la reina Letizia en su separación"

"Detrás de la apariencia frágil, se esconde una mujer fuerte, que así lo ha demostrado durante los casi 25 años de matrimonio con el hombre que más le ha hecho sufrir". Esta es una de las últimas frases del nuevo libro sobre la infanta Cristina (56 años), que acaba de salir a la venta coincidiendo con su 57 cumpleaños y en uno de los momentos más convulsos de su vida.

EL ESPAÑOL ha hablado con la autora, la periodista María José Lorenzo, para desgranar algunos de los episodios que recoge esta biografía no autorizada y también para analizar los últimos acontecimientos en los que se ha visto implicada la hermana del rey Felipe (54). De los acontecimientos que han marcado su vida, a los detalles más íntimos de su ruptura con Iñaki Urdangarin (54), así como su futuro sentimental.

Después de la investigación que ha hecho para el libro, ¿qué ha descubierto de la infanta Cristina que le haya sorprendido?

Me ha sorprendido que es una mujer mucho más normal y sencilla de lo que parece, que tuvo la desgracia o la fortuna de nacer en una Casa Real, con todo lo que eso implica. Pero yo estoy segura de que a la infanta Cristina le encantaría vivir como una ama de casa normal, una trabajadora normal, una madre normal, una divorciada o separada normal... También tiene la ventaja de ser la hija mediana, que se mueven un poco el limbo, mientras el heredero es el importante. Ella es la segundona, así que no ha sido tan importante a nivel mediático.

Portada del nuevo libro de la infanta.

Eso también habrá forjado un poco su carácter...

Es posible, pero ha habido muchos acontecimientos en su vida que la han marcado. Por ejemplo, ha tenido que vivir muchas muertes. Primero la de Francisco, el hijo de Alfonso de Borbón y Carmen Martínez-Bordiú, con el que tenía muy buena relación ya que el duque de Cádiz era su padrino. Luego la trágica muerte de éste, de su abuelo, don Juan, que era muy importante para ella, de su abuela... Ha enfrentado momentos muy dolorosos, los últimos el exilio de su padre o perder a su gran amor.

En el libro usted plantea que la marcha del rey Juan Carlos ha sido un gran drama para ella.

Sí, pero hay que recordar que, antes de irse don Juan Carlos, le tocó vivirlo a ella, porque se marchó de España. No lo queremos llamar exilio, pero de alguna manera ella huyó de un ataque frontal, sin piedad que estaba recibiendo por el caso Nóos, no entro a valorar si merecido o no. En el caso de su padre, su marcha ha sido muy dolorosa para ella. La palabra exilio está muy apegada a su vida.

Y sin embargo no estuvo presente en la reciente visita del emérito, ni en las regatas, ni en el almuerzo de Zarzuela.

Bueno, no sabemos qué compromisos tenía. Yo creo que don Juan Carlos va a seguir siendo el padre y le va a perdonar haga lo que haga. Y luego con el espectáculo que se montó, pues yo creo que lo montaron más de la gente que estaba alrededor que el propio rey emérito. Yo creo que él vino con intención de hacer esa regata, participar de la forma que pudiera mientras su estado físico se lo permitiera y ya. No entendí el papel tan protagonista de Pedro Campos.

Juan Carlos, durante su reciente visita a España. Gtres.

Otra de las cosas que destaca el libro es que la forma de proceder de Iñaki Urdangarin en la ruptura parece una venganza contra la familia real por el trato recibido.

Sí y creo que se ha equivocado. Le concedo a Iñaki el beneplácito de que se enamore de otra mujer, pero a partir de ahí hay que hacer las cosas bien, con respeto a una mujer que ha sacrificado mucho por ti, que te ha dado 25 años de su vida. Solamente por eso debería de haberle mostrado más respeto.

Las fotos de Iñaki con Ainhoa Armentia han destrozado a la infanta, sobre todo por el escarnio público.

Es la mayor traición de Iñaki, el hecho de que los cuernos hayan sido públicos a nivel mundial. Es terrible, es una humillación que no era necesaria.

¿Cree que se ha sentido suficientemente apoyada por sus hijos en la ruptura?

Sí, pero también considero que ha habido cosas que le han dolido. Por ejemplo, en el caso de Pablo, que salió, que habló y que lo hizo maravillosamente, con mucha educación, a veces parecía que estaba a favor de su padre. Yo supongo que en algún momento ella le tuvo que pedir que se callara.

Se dijo que a raíz de tomar la decisión de separarse tuvo un distanciamiento con su madre, la reina Sofía, que era contraria a la ruptura. ¿Se ha sentido la infanta presionada por ella para no romper el matrimonio?

Hasta donde yo sé, la infanta Cristina ha contado con el apoyo absoluto de su madre y de su padre. También de su hermano, Felipe, e incluso de su cuñada, Letizia. Lo que pasa es que tiene que hacer las cosas y pasar el duelo de una forma determinada.

Así que el Rey y su hermana han vuelto a tender puentes, tras el distanciamiento que provocó entre ambos el caso Nóos.

Considero que tuvieron que mostrar una actitud a nivel público, pero en privado se han querido siempre. Cristina fue una víctima y es cierto que le faltó apoyo público. En mi opinión ella no se enteró de nada, confiaba en su marido, y tuvo que pasar por tonta.

¿Cree que temió ir a la cárcel en algún momento?

Tal y como estaba la situación, se podría pensar cualquier cosa, así que quizás se lo llevó a plantear.

Cristina e Iñaki, durante el juicio del caso Noos. Gtres.

Tras el divorcio, su hermana, la infanta Elena, no ha rehecho su vida al menos públicamente. ¿Cómo ve el futuro sentimental de la infanta Cristina?

Me gustaría que fuera tan lista como su hermana, que habrá tenido sus coquetos, sus amigos especiales... y nadie se ha enterado. Me gustaría que llegara a vivir una vida como la de ella, porque le toca disfrutar.

¿Pero la ve con una nueva pareja oficial?

Cristina puede ser más valiente que Elena en ese sentido y si de verdad vuelve a enamorarse, le va a importar un bledo lo que se diga. Ella es una romántica, una géminis sensible y tímida, que en el fondo lo que quiere es vivir su vida.

¿Seguirá la infanta en Suiza o volverá a España?

Yo le diría que se quedase, pero supongo que su hija Irene querrá integrarse más en España, querrá vivir aquí cerca de sus primos, sus tíos...

Después de escribir este libro, ¿qué opinión tiene del personaje?

Me ha producido ternura y pena en muchos momentos. En el fondo me parece una heroína por todo lo que ha vivido.

