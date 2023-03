Laura Madrueño, en la intimidad: dos bodas, pasión por el submarinismo y dueña de su propio vino

Arranca la nueva edición de Supervivientes con los comentadísimos cambios del grupo Mediaset España en su Código Ético y con un rostro fresco como cronista en los Cayos Cochinos de Honduras. Tras ocho años con Lara Álvarez (36 años) al frente ahora es Laura Madrueño (36) quien relatará in situ las aventuras de los 17 concursantes a pie de playa.

Pero ¿quién es Laura Madrueño? ¿Cuáles son sus aficiones y sus pasiones? ¿Tiene pareja conocida? Laura Madrueño nació en Madrid en 1986, estudió Comunicación Audiovisual y lleva desde 2014 trabajando como periodista en Telecinco. Empezó como redactora en Informativos y terminó convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos en la sección de El Tiempo.

El pasado mes de diciembre dio un giro a su carrera y fue anunciada oficialmente como una de las presentadoras de Supervivientes 2023. Quienes la conocen hablan de ella como una profesional incansable, meticulosa y perfeccionista. En el plano personal, es una gran amante del mar, la naturaleza y los animales.

En sus momentos de descanso, tras terminar con sus compromisos laborales en la capital, Madrueño se escapa a la sierra de Madrid no sólo para dar paseos y respirar aire puro en compañía de su perro, Brandy, sino para reforestar, por ejemplo, la comarca de Zarzalejo, acelerando el proceso de restauración de esa zona que fue arrasada por el fuego en agosto de 2020.

Y no lo hace sola. Desde hace seis años está enamorada, y desde el pasado verano, casada con Álvaro Puerto, un fotógrafo con el que hace el tándem perfecto en el plano personal y profesional. Fue el pasado 18 de junio cuando Laura Madrueño se dio el 'sí, quiero' con su pareja en una ceremonia íntima que compartieron a través de sus correspondientes redes sociales con preciosas y románticas instantáneas.

Sucedió en Formentera, en un barco en altamar, y con muy pocos invitados. Para tan especial ocasión, la madrileña confió en la prodigiosa aguja de las hermanas de Sabadell Yolanda y Cristina Pérez, cuya firma, Yolancris, ha vestido a mujeres como María Pombo (28), Shakira (46), Rosalía (30) o Beyoncé (41).

El diseño era blanco, de encaje, con un sensual escote pico y con cola. La novia mostró el proceso de costura con algunas imágenes publicadas desde el atelier de la firma catalana. "Feliz de haber podido vivir tan de cerca el diseño y la elaboración de un vestido único. Gracias, Yolancris, por abrirme las puertas de tu taller y enseñarme lo auténtica que eres y el trabajo tan artesanal que realizáis. ¡Estáis a punto de ver el resultado de este proyecto tan mágico!", escribió en su Instagram.

Orgullosos y pletóricos, tres meses después, mostraron en la revista Lecturas su "gran boda campestre", como ellos mismos la definieron. Otro enlace con motivo de la renovación de sus votos en el que, ahora sí, fueron acompañados por todos sus familiares, amigos y allegados.

"Esta segunda boda la teníamos planeada desde el principio. La boda en altamar era la ilusión de mi vida, pero casarse en un velero implica que la boda sea muy exclusiva, para pocos invitados, sobre todo, porque fue un fin de semana a bordo en los veleros todos juntos. Así que teníamos pendiente hacer una celebración para toda la familia y amigos que no pudieron venir a Formentera", declaró para Vanitatis.

Su libro y la licorería

Además de su enorme capacidad para comunicar, su exquisita dicción y su profesionalidad, otro de los motivos por los que Laura Madrueño podría haber sido contratada como presentadora de Supervivientes 2023 es por su ingente pasión por el mar. Practica de manera activa submarinismo e incluso tiene un libro publicado, Somos agua.

"El ser humano siempre ha sentido una gran fascinación por los océanos. La conexión es inevitable porque, más allá de ser humanos, somos agua. Sin embargo, hemos explorado más el espacio exterior que los misterios ocultos en las profundidades de nuestro planeta. Este libro nos invita a descubrir la belleza de ese universo onírico y salvaje tan cercano pero tan desconocido para muchos: el mundo submarino", señalan desde la editorial Aguilar respecto a la ópera prima de Madrueño.

Como curiosidad, Laura Madrueño es dueña de su propio vino. Y es que su bisabuelo fue el fundador de Licores Madrueño, la licorería más antigua de Madrid. "La abrió en 1895. Tenemos dos tiendas, una en Callao y otra en La Latina, y nos especializamos en vinos nacionales y destilados premium. Probamos todo lo que pasa por las tiendas y he aprendido mucho de licores, porque es de lo que he mamado. Además, he heredado la nariz... Y sobre Apnea, es un vino que creé con mi padre en homenaje a todo este trabajo que hago. ¡Está buenísimo! Y, la verdad es que a mí me gustaría continuar con el negocio. No me gustaría que Madrid perdiera su licorería más antigua", declaró para La otra crónica de El Mundo en una entrevista.

