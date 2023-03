Rosalía anuncia su boda con Rauw Alejandro: así fue la secreta pedida de mano y el anillo que él le regaló

Nada mejor para empezar la primavera que una noticia como ésta. Rosalía (30 años) se ha comprometido con su novio, Rauw Alejandro (30), de la manera más romántica y también original e inesperada. Era un secreto que ambos habían guardado con celo, pero que han decidido hacer público en plena promoción del tema que han grabado juntos, Beso, en una redonda y efectiva estrategia de márketing.

No se sabe cuándo se produjo la petición, pero este momento tan especial forma parte del videoclip de la canción, que ya se ha convertido en un fenómeno viral y que está repleto de imágenes de la vida cotidiana de los dos artistas. Viajes, actuaciones, comidas, risas, bromas, etc., un pequeño resumen de cómo son cuando nadie los ve.

El punto álgido llega precisamente al final, cuando Rosalía, sin poder evitar las lágrimas, muestra un anillo con un gran diamante, sujetando la caja roja en la que venía, y exclama: "Ay Dios mío, y todo el rimel aquí corrido... Te amo". Los dos se funden en un beso y fin de la historia.

En las redes hay teorías sobre la fecha de la petición, que podría no ser tan reciente como parece. Unos dicen que fue en Puerto Rico, en la Nochevieja de 2021, aunque sería demasiado precipitado porque apenas llevaban unos meses de relación. Otros apuntan a que se produjo el pasado verano durante unas vacaciones en la isla griega de Santorini, pues entonces la catalana se dejó ver con un anillo parecido al que se ve en el vídeo y que no se ha vuelto a poner. ¿Quizá por no desverlo antes de tiempo?

Sea como fuere, la boda de Rosalía y Rauw Alejandro han puesto la guinda al furor que está causando su primer trabajo juntos, titulado 'RR', sus dos iniciales, que se ha puesto a la venta este viernes 24 de marzo. Los cantantes están de promoción y hace unos días estuvieron con Ibai Llanos (27) en su canal de YouTube, al que contaron los detalles más íntimos de su relación, aunque le ocultaron lo del compromiso. La intérprete de Malamente dijo: "Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y recuperarla. Tú fuiste… que sentía que no tenías miedo de querer y ser querido. Tardé en bajar la guardia".

Por el momento no han comunicado la fecha del enlace, aunque el puertorriqueño ha manifestado en varias ocasiones sus ganas de ser padre y no pone número límite: "Los que Dios me dé. Quiero dejar mi legado a mis hijos y nietos, contarles historias, verles crecer... Ser padre está en mis planes, aunque no sé cuándo".

