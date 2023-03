Este es el vestido más bonito de la nueva colección de Paula Echevarría con Primark

El buen tiempo se acerca y eso se nota. Las tiendas ya han comenzado a presentar sus nuevas colecciones de primavera. La última ha sido Primark, que ha lanzado sus últimas propuestas de la mano una de sus mejores embajadoras: Paula Echevarría (45 años).

La influencer y la marca irlandesa han trabajado juntas una vez más para diseñar y confeccionar un conjunto de prendas que es muy probable que agote pronto existencias. La nueva y esperada colección, que estará muy pronto a la venta en tienda, está inspirada en los colores del desierto. Tonos tierra, marrones, dorados y camel predominan en unos diseños frescos, juevniles y muy ponibles. Con el desierto como destino, esta colección propone una fuga veraniega rodeada de colores terracota, tejidos de lino y complementos de todo tipo.

Vestidos, trajes dos piezas, crochet y pantalones tipo cargo son solo algunas de las joyas que proponen. Sin perder un ápice de glamour, esta colección también incluye looks perfectos para una noche de verano. El total look satinado, un vestido mini drapeado o un conjunto blanco de dos piezas son los favoritos. De hecho, el primero de todos ha sido el estilismo elegido por Paula Echevarría para la presentación de la colección que ha tenido lugar este jueves 23 de marzo en Madrid. No es para menos porque es uno de los más bonitos.

[Las siete prendas de fiesta de la colección de Paula Echevarría para Primark que querrás para brillar en tus celebraciones]

Paula Echevarría con un vestido satinado de nueva colección.

Se trata de un vestido lencero largo en color champán con cuello halter, ideal para cualquier evento de noche. Incluso puede ser el diseño perfecto para un evento como una boda, al tratarse de una prenda muy sofisticada y elegante. Su precio es de tan solo 22 euros por lo que es muy asequible a todos los bolsillos.

Ella lo ha combinado con una blazer en el mismo color que eleva aún más el look y unas sandalias de tacón cuadrado con tiras de vinilo. Todos los complementos que lleva también son parte de la nueva colección. Son pulseras y anillos minimalistas, que aportan sutileza y delicadez al estilismo.

En el lado opuesto, se pueden encontrar también prendas más casual y 'de andar por casa' como conjuntos chandaleros y sudaderas para construir un buen fondo de armario con básicos y prendas que vienen bien cualquier época del año.

La colección también incluye prendas deportivas.

En una de las imágenes de campaña se puede ver a la influencer con uno de estos conjuntos. Es un pantalón corto y una sudadera fina, que pueden servir tanto para hacer deporte como para un día de recogimiento dentro del hogar. En este caso, la prenda superior lleva escrito el diminutivo de su nombre 'Pau', al derecho y con las letras invertidas.

La colección de Paula Echevarría x Primark está compuesta por más de 60 prendas y accesorios. Estará disponible en tiendas el próximo miércoles 29 de marzo.

