Rosalía lleva al límite las transparencias en los Billboard Women In Music: su 'look' más arriesgado

La presidenta de Universal Music y Rosalía en los premios Women In Music.

Rosalía (30 años) ha hecho historia una vez más. Se ha convertido en la primera artista en recibir el galardón a la productora del año en los Premios Billboard Women in Music, celebrados en la noche de este pasado miércoles 1 de marzo. Previo a recibir el galardón, la artista catalana posó en la alfombra roja con un estilismo que no dejó indiferente a nadie. La intérprete de Despechá posó con su look más arriesgado, dejando poco para la imaginación.

Fiel a su estilo rompedor y natural, Rosalía apostó por un outfit total black con el que llevó al límite las transparencias. La artista se decantó por un jersey de cuello alto, manga larga y corte crop que dejó parte de sus pechos al descubierto. Como pieza inferior, se decantó por una especie de bragas altas hasta el ombligo.

Entre pieza y pieza caía una tela trasparente con pedrería negra que cubrió parte su cuerpo. Rosalía remató su estilismo con unas botas de caña alta, confeccionadas en piel y con algo de tacón, a juego con el outfit. En definitiva, un look atrevido y muy diferente al de las otras artistas que asistieron a la gala.

[Imágenes del día: el inesperado 'topless' de Rosalía que enloquece a sus seguidores]

Rosalía apostó por un arriesga estilo lleno de transparencias. Efe

En esta ocasión, prescindió de las joyas y optó por un maquillaje sencillo, con protagonismo en sus pómulos. En cuanto al peinado, recogió su melena en un moño alto y messy, dejando dos mechones en la parte frontal. Hasta el momento, se desconoce quiénes fueron los responsables de su estilismo.

Más allá del look, Rosalía también llamó la atención por el discurso que pronunció tras recibir el galardón. "Para mí es muy especial porque esto no es usual y nadie sabe lo dura que es la labor de producción", expresó desde el escenario del YouTube Theater de Los Ángeles.

La cantante de Malamente agradeció "primero a Dios", después a su familia y en tercer lugar a su equipo. Además, honró el trabajo de todas aquellas cantantes que la precedieron e inspiraron a convertirse en artista. "Muchas gracias por celebrar a mujeres que creamos música, yo hago mis propias canciones, escribo mis propias letras y produzco mi propia música. Este premio lo dedico a las futuras productoras porque sé que no soy la primera y que no voy a ser la última", añadió Rosalía.

La artista también hizo un alegato a quienes como ella se dedican a la música y su producción. "El trabajo de un productor es un trabajo en la sombra, no es muy divertido… son 15 horas al día trabajando en un sonido. Viene del amor y la obsesión y es por eso por lo que te quedas en esa pequeña habitación sin ventanas mientras todos los demás viven la vida y hacen cosas normales", confesó Rosalía. El momento más viral de la gala llegó cuando pronunció públicamente su admiración por una de sus cantantes favoritas: "Lana del Rey, te amo".

Sigue los temas que te interesan