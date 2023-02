4 de 10

Aunque fue discreta, la sobrina del rey Felipe VI no pasó desapercibida en la última gala de los Premios Goya. No apareció en la alfombra roja, pero sí posó ante las cámaras con un estilismo total black firmado por Fernando Claro Couture. La joven royal no fue captada por los fotógrafos durante la entrega de los galardones. Victoria Federica fue vista en la fiesta posterior que tuvo lugar en una casa histórica de la ciudad de Sevilla.