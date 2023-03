Las respuestas de Mónica Carillo a las preguntas de David Broncano sobre el dinero y el sexo

Mónica Carrillo visitó este miércoles 15 de marzo La Resistencia de David Broncano. La presentadora de la edición de fin de semana de Antena 3 Noticias acudió por primera vez al programa que conduce el humorista en Movistar+ de lunes a jueves para promocionar su nueva novela, El viento nos llevará.

La escritora mostró su faceta más divertida, muy diferente del tono serio que requieren los informativos que pilota junto a Matías Prats. Carrillo comenzó recordando la vez que entrevistó a Broncano en un programa de radio. "Estabas ahí comiéndote un plátano mientras me entrevistabas", dijo confesando que no se fiaba de la gente que lleva fruta a su lugar de trabajo.

Después, Broncano quiso saber si los presentadores de informativos tenían relación con los de las cadenas rivales. "Tenemos trato con Piqueras, he coincidido con él varias veces y nos llevamos muy bien", reveló la ilicitana, que confesó estar "encasillada" por todos los cameos que ha hecho tanto en series y películas.

Y antes de enfrentarse a las preguntas del programa, sobre el dinero que tiene en el banco y la frecuencia de relaciones sexuales, Broncano la dejó descolocada al preguntar si alguna vez había consumido alguna droga. "No, no he hecho la ruta del bacalao. Cero drogas, cero", contestó Carrillo admitiendo haber bebido un "poquito" de alcohol.

A la hora de la verdad, Carrillo intentó esquivar las cuestiones más comprometidas. Tanto es así que propuso a Broncano intercambiar los papeles, es decir, que ella pasar a ser la entrevistadora. "Yo soy un entrevistado mal entrevistado", comentó él a lo que ella bromeó: "También eres mal entrevistador". Fue entonces cuando ella le preguntó por el dinero que tiene en el banco, a lo que Broncano respondió que tres millones de euros.

Todos esperábamos DATOS en las Preguntas Clásicas™. Esto no es PERIODISMO, @MonicaCarrillo pic.twitter.com/uphCTCN5tC — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 15, 2023

La presentadora, sin embargo, no quiso dar una cifra exacta al asegurar que "no me quejo pero me sale a pagar [en la declaración de la Renta]". De inmediato, preguntó al público que "¿quién no tiene una hipoteca?", sorteando así la pregunta. "Vale, nadie se lo cree pero es igual", espetó Broncano incrédulo y algo resignado.

Y si Mónica Carillo no se mojó en el tema de dinero, tampoco lo hizo sobre su vida sexual. Pero lo resolvió bien. "Más de las que crees, menos de las que merezco", dijo arrancando el aplauso de todos los asistentes. Broncano, por su parte, remató entre risas: "No voy a hacer ningún comentario, celebro la respuesta. Y suerte con que llegues al umbral de lo que mereces".

