El futbolista Joselu desvela en 'La Resistencia' cuánto dinero tiene y le devuelve el dardo a Gerard Piqué

La Resistencia de David Broncano recibió este martes 14 de marzo la visita de Joselu Mato, futbolista que actualmente milita en el Espanyol. El delantero está cosechando una de sus mejores temporadas de su carrera profesional porque es segundo en la tabla de máximos goleadores, con 12 tantos, únicamente superado por Lewandowski, que lleva 15.

De ahí que fuera recibido al grito de "¡Joselu Selección!" del público asistente en el Teatro Príncipe Gran Vía. "Me llegó hace dos semanas una prelista", comentó el delantero del equipo perico, que se mostró muy simpático en todo momento. Especialmente divertido estuvo cuando Broncano le recordó lo que dijo el exfutbolista del Barça Gerard Piqué, que en su visita se atrevió a decir que tenía más dinero que el Espanyol.

Joselu estuvo muy ágil al devolverle la pulla a Piqué. "Visto lo visto, con los gastos que tiene...", dijo en clara alusión a su sonada separación con Shakira. "Respuesta elegante, con un poco de beef. Molaría que entrase ahora Bizarrap con su gorra y pusiera música a esta respuesta", dijo con sorna Broncano mientras el público aplaudía.

El canterano del Real Madrid explicó que no ha tenido relación con Piqué más allá de ser rivales en el césped: "Nos llevábamos a palos. Soy un delantero que le gusta el choque. Y él era central. Tenía mucha calidad, de los mejores del mundo", dijo este futbolista gallego nacido en Alemania en 1990.

Joselu, además, reveló la anécdota que tuvo con Florentino Pérez momentos previos al choque que enfrentó al Real Madrid contra el Espanyol y que acabó con victoria por 3-1 para los merengues. "Estuve con él. Me saludó y me dijo: 'no nos hagas un gol hoy...'. Me dio un pequeño tortazo. Yo le dije: 'presi, cómo estás?'. Con Florentino poca broma, si no salgo del campo con una mano detrás", contó reconociendo que "estoy feliz en el Espanyol. Soy perico y luego madridista".

A la hora de la verdad, Joselu supo regatear a las preguntas clásicas de Broncano. En cuanto al dinero, contestó que "tengo más dinero que tú y menos que mi cuñado", en referencia a Dani Carvajal (Melanie, su pareja, es hermana de Daphne Cañizares, la mujer del lateral del Madrid). Sobre el número de veces que ha tenido sexo en el último mes, el futbolista dijo haber tenido un mes malo, aunque la cifra sorprendió a Broncano: entre 10 y 12 veces.

Así las cosas, Joselu se une a la lista de futbolistas que han pasado por el programa de Movistar+. Anteriormente pasaron el citado Piqué, Dani Parejo, Gerard Moreno, Borja Iglesias, Héctor Bellerín y Koke.

