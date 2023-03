‘Desaparecidos’ arranca por debajo del millón pero vence a ‘El círculo de los famosos’, que firma mínimo

Telecinco quiere que el miércoles por la noche se asocie, en su parrilla, con las series españolas. O esa es la sensación que parece proyectar con sus últimos movimientos. En estas semanas venideras ofrecieron en esa franja Escándalo, relato de una obsesión, que se despidió con una discreta media de 937.000 y el 8,2%. A pesar de esto no han querido tirar la toalla, y su lugar lo empezó a ocupar, desde anoche, la nueva temporada de la serie Desaparecidos, con Juan Echanove. Y aunque fue la única oferta de su franja que superó el doble dígito no funcionó del todo, pues sus datos están por debajo de la media de la cadena y no alcanzó la barrera del millón.

Según los datos de Kantar, ofrecidos por Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, el primer episodio de la segunda temporada de Desaparecidos alcanzó un 10,2% de cuota y 974.000 espectadores. Hay que destacar que Desaparecidos no tuvo, de todas formas, una primera etapa muy exitosa: su cuota fue del 8,5%, y sus cinco últimos episodios se tuvieron que despachar en el late night por sus bajos índices de audiencia.

Antena 3 consiguió los programas más vistos de la noche en sus respectivas franjas. Por un lado, El Hormiguero recibió a la cantante argentina Emilia, y atrajo al 14,4% de cuota y 2.059.000 espectadores de media. Después, El círculo de los famosos firmaba mínimo, con un 8,8% de cuota y 821.000 espectadores. Venía de hacer la pasada semana un 11,2% de cuota de pantalla con 1.092.000 espectadores.

La cadena, además, vuelve a conseguir la emisión más vista de la jornada con Pasapalabra, que el día antes de entregar el mayor bote de su historia marca un 28,2% de cuota y 3.145.000 espectadores.

[‘Supervivientes’ vuelve a imponerse a ‘Hermanos’ y ‘Pasapalabra’ despunta con un enorme 27,1%]

En La 1, Julia Otero trasladó una vez más a los espectadores a aquellos viejos Días de tele, que tenía como tema “el día que la tele nos podía cambiar la vida”. Consigue 6,6% y 602.000. Álvaro Morte, Amaia Salamanca, Florentino Fernández, Laura Escanes, Erundino Alonso y Paz Herrera fueron en esta ocasión los invitados.

Jesús Calleja continúa sus buenos datos en Cuatro con Planeta Calleja, que marca un 7,6% de share y 740.000 espectadores. En esta ocasión la protagonista de la jornada fue la cantante Ana Mena, con la que descubrió Tailandia. Fue el cierre de la temporada. Baja, eso sí, respecto a la semana anterior, cuando hizo un 9,3% y 889.000 espectadores de media.

Por su parte, laSexta ofreció cine, y dentro del contenedor El taquillazo se disfrutó de Testigo protegido, largometraje protagonizado por Bruce Willis y que consiguió un buen 8,3% y 842.000 espectadores. Cierra la noche de las generalistas La 2, con la emisión del programa Las tres puertas, que firma un 2,3% de share y 329.000 espectadores, datos muy similares a los de la entrega anterior. Los invitados fueron Marta Sánchez, Vicky Martín Berrocal y Kike Sarasola.

Sigue los temas que te interesan