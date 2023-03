Mediaset deja atrás los vetos: Patricia Donoso será entrevistada hoy tras abandonar ‘Supervivientes’

Patricia Donoso hizo historia en Supervivientes la semana pasada, pero en el peor de los sentidos. Y es que esta mujer, que se hizo conocida como presunta amante de José Ortega Cano, decidía tirar la toalla solo una semana después de haber empezado la competición, y tras varios días pidiendo desesperadamente regresar a España porque no se ubicaba en Honduras.

“Sé cuáles son las consecuencias. Si es el precio que tengo que pagar, acepto”, decía ella en la gala del pasado jueves, sin entrar en detalles de si tendría que afrontar una multa, que realmente no está obligada a abonar, o si se refiere a no aparecer en más programas de Telecinco varias semanas. “Puede que estemos un tiempo sin tener relación y me duele, pero si es lo que decides, tienes que abandonar la palapa”, le decía entonces Vázquez, dejando en el aire un posible veto como castigo.

Nada más lejos de la realidad. Y es que Mediaset ha anunciado que este jueves Patricia Donoso estará en el plató de Supervivientes, y allí repasará su brevísima aventura al otro lado del charco. De paso, responderá a las críticas, que no han sido pocas. En Sálvame, por ejemplo, dijeron literalmente: “La abogada ha tardado una semana en abandonar Supervivientes 2023, demostrando una vez más que es una timadora profesional”.

[‘Supervivientes’ vuelve a imponerse a ‘Hermanos’ y ‘Pasapalabra’ despunta con un enorme 27,1%]

Hay que destacar que, en otros años, los concursantes que abandonaban Supervivientes de forma voluntaria eran vetados en Telecinco, y el caso más recordado es el de Azúcar Moreno, concursantes de 2019. Las hermanas Toñi y Encarna Salazar se fueron a los 17 días. “Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas y no hemos encontrado la forma de entrar en el juego. Lo sentimos por la audiencia la productora y el programa, pero cuando no puedes, no puedes”, decían entonces las artistas. Sus palabras cayeron en saco roto.

El presentador de los debates de Supervivientes de entonces, Jordi González, aseguró que “la producción del programa se siente traicionada” y hasta hacía chistes de parecer “Azúcar Moreno por poco profesionales”. En otra intervención, Jorge Javier les dijo que habían “demostrado una gran falta de respeto hacia el trabajo de muchas personas de esta cadena. Ya no sois personas gratas en Mediaset, tardaréis mucho tiempo en pisar un plató de esta casa”, decía. Finalmente, ambas desaparecieron hasta de la cabecera del programa, y aunque aparecieron en alguna conexión en directo de magacines, no volvieron a pisar un plató de esa casa televisiva hasta este 2022, cuando participaron en el Sálvame Mediafest.

Sigue los temas que te interesan