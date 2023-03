Patricia Donoso abandona definitivamente ‘Supervivientes’ y Katerina se lo piensa también

La experiencia de Supervivientes se le ha venido grande a Patricia Donoso. La mujer que se hizo conocida por su relación personal con José Ortega Cano no consiguió encajar en las playas de Honduras, y desde el primer domingo estuvo diciendo que se quería ir del programa, y el martes mantuvo su postura. Finalmente, este jueves, Patricia abandonó de forma voluntaria el concurso, y no hubo nadie que pudiese convencerla de seguir en la competición.

“Yo he dicho que hoy tenemos que parar esta incertidumbre. Este no es mi entorno, no me siento bien”, explicó ella en la gala de este jueves. “Lo que hago es minar a mis compañeros que tiran de mí”, continuó diciendo.

Jorge Javier Vázquez, el presentador, quiso saber la opinión de sus compañeros. Gema Aldón prefería que no abandonase, y Adara Molinero reconocía que es complicado cuando Patricia entra en un bucle de querer irse. Pero Patricia Donoso insistía en su marcha. “Sé cuáles son las consecuencias. Si es el precio que tengo que pagar, acepto”, relataba, sin entrar en detalles de si tendría que afrontar una multa, que realmente no está obligada a abonar, o si se refiere a no aparecer en más programas de Telecinco varias semanas. “Puede que estemos un tiempo sin tener relación y me duele, pero si es lo que decides, tienes que abandonar la palapa”, le decía entonces Vázquez, en lo que ya sí fue su adiós oficial a Honduras.

No ha sido la única concursante que está viviendo unos días difíciles. La modelo rusa Katerina expuso también sus ganas de abandonar. “He decidido irme a casa”, dijo durante la gala. “No me encuentro bien físicamente, me han picado mucho los mosquitos, cada día tengo más picaduras, tengo las piernas llenas. Ayer me empecé a encontrar muy mal. Hasta aquí, mentalmente tampoco me encuentro muy bien, ni muy cómoda. No estoy bien en general, ni con mi mente, ni conmigo misma, ni físicamente”, relataba.

Como sucedió con Patricia, el programa intentó que no tirase la toalla, y le pusieron una llamada telefónica de Vasili, su padre, que la invitaba a luchar. Entonces ella decidía darse una semana para decidir si quiere continuar o seguir el mismo camino que Patricia.

Por otro lado, el primer concursante expulsado de Supervivientes 2023 fue Jaime Nava, quien se fue de su grupo un poco enfadado, y dejando claro que no es “un chulo ni un prepotente”, y aunque Adara le decía que ella nunca había usado esas palabras, él afirmaba que eran sus “intuiciones”. Como en otros años, Jaime no saldrá de la isla de forma automática, sino que vivirá, de momento, en la “Última playa”, donde las condiciones de vida son más austeras. Sin embargo, como le dijo Jorge Javier Vázquez, todavía puede ganar el concurso, y eso le hizo coger fuerzas.

