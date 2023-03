El poder de la televisión une a ucranianos y rusos: el ejemplo de 'Supervivientes' y 'El Hormiguero'

La Guerra en Ucrania cumplía recientemente un año, más de 365 días de invasión por parte de Rusia que continúa cobrándose vidas humanas. La televisión de nuestro país se ha volcado desde el primer día, realizando programas especiales y cubriendo las últimas horas desde el terreno.

Tanto Atresmedia como Mediaset España, las dos grandes televisiones generalistas de nuestro país, han querido mostrar el poder de reconciliación entre ucranianos y rusos, uniéndoles en programas y espacios de prime time.

El primer encuentro llegó de la mano de El Hormiguero, cuando el pasado 11 de enero de 2023, emitieron un emotivo vídeo que conquistó a toda la audiencia. Esa noche, Eduardo Casanova y Ángela Molina acudían al programa de Pablo Motos para presentar su nueva película, La Piedad.

Los experimentos sociales "reales" son habituales en el programa de las hormigas, y es que suelen reunir personas de diferentes generaciones para hablar sobre actualidad, pero esa noche la temática del vídeo experimental fue el humor intercultural. En el clip, los ciudadanos de diferentes países explicaban las particularidades del humor de cada uno de sus lugares de origen.

El momento estrella de la noche llegaba cuando aparecían en escena un ucraniano y un ruso. Al conocer sus nacionalidades respectivas, el ciudadano ruso aseguraba no apoyar la invasión de Putin, algo que relajaba la tensión entre ellos. "¿Cómo quieres que te salude? ¿Te puedo dar la mano?", preguntaba el ciudadano ruso para intentar comenzar amablemente. Ante esta pregunta, el invitado de Ucrania le realizaba la pregunta. "¿Apoyas a Putin o a los ucranianos?", a lo que el ciudadano ruso respondía que a los "ucranianos".

El programa de Antena 3 les invitaba a ver un monólogo de Miguel Gila, clásico humorista. "Un humor muy español, pero a ver si los nuestros se lo aprenden", apuntaba el ruso antes de darse un emotivo abrazo. Un acercamiento muy significativo en estos duros momentos para el país.

El caso de 'Supervivientes 2023'

La casualidad ha llevado a que dentro del casting de la nueva edición de Supervivientes 2023 hayan coincidido Katerina Safarova, modelo rusa, y a Artùr Dainese, modelo ucraniano. Tanto Safarova como Dainese no viven en sus respectivos países de origen, pero sí son conscientes de la dura realidad que se está viviendo.

De esta forma, se presentaba el modelo en la primera gala del reality de supervivencia de Mediaset: "Soy ucraniano pero vivo en Italia desde hace muchos años. Cuando se terminó la Unión Soviética mi madre comenzó a viajar y yo me quede con mi abuela". Se presenta como "modelo" y asegura haber hecho solo un reality en Italia, La isla de las tentaciones. Pero el participante no dudó en hacer referencia a la Guerra que está sufriendo su país.

Artùr Dainese y Katerina Safarova.

"Cuando comenzó la guerra mi madre estaba ahí. Me llamó a las 6:00 horas de la mañana y me dijo que había comenzado la guerra en Ucrania. Me dolió de corazón, porque es mi país", confesó. En ese momento, los redactores del programa hacían referencia a la participación de Katerina. "No voy a penalizar a una persona por ser rusa, porque su país esté atacando el mío. Tienes que vivir cada día como si fuera el último", sentenciaba. Por su parte, Safarova no hacía referencia al conflicto, pero sí apuntaba que lleva desde los 11 años viviendo en España.

La realidad es que el reality ha comenzado por todo lo alto, y es que Dainese ha confesado sentirse muy atraído por la modelo. Ninguno se ha cortado y han llegando a tontear a través de la valla que les separa, ya que se encuentran en diferentes grupos. Incluso, la que fuera participante de La isla de las tentaciones asegura que ha cogido confianza con el ucraniano porque "puedo hablar en ruso y le puedo decir cositas".

