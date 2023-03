Las lágrimas de Laura Pausini en 'El Hormiguero': "He llegado a creer que mi carrera había terminado"

Esta noche, Laura Pausini ha vistado El Hormiguero para adelantar su próximo sencillo, que estará disponible este viernes 10 de marzo. Además, la artista ha contado los detalles de la espectacular celebración de sus treinta años en la música en la que Pausini ha dado tres conciertos en Nueva York, Madrid y Milán en veinticuatro horas.

El presentador ha querido conocer qué ha tenido que hacer la cantante para conseguir cumplir tantas horas en concierto y cómo se le ocurrió la idea. "En estos 30 años, en muchas partes del mundo las personas que me siguen han hecho locuras para venir donde yo estaba. Quería demostrar a quien me sigue que sigo haciendo locuras", respondía. Además, aseguraba que se estuvo preparando seis meses para ese día con "profesionales".

A medida que ha ido avanzando la entrevista, el presentador ha querido conocer más sobre la nueva canción de Pausini, que llega "después de una ruptura contigo misma". En ese momento, la invitaba se desnudaba emocionalmente y confesaba una mala etapa que había vivido.

Así han sido los 3 conciertos en 24 horas de @LauraPausini en celebración de sus 30 años en la música #PausiniEH pic.twitter.com/UauocQfdH1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 8, 2023

"Quise irme a desconectar de la realidad, pero no podía. Pero la vida a veces se impone a la necesidad. Me he dado cuenta de que durante los últimos dos años, aunque he vivido cosas increíbles como Eurovisión, los Oscars, los Globos de Oro... Mientras tanto, tenía pensamientos de incertidumbre profunda sobre mí. Sobre todo porque algunas personas me influenciaron sobre el hecho de que los años pasan, que las mujeres después de los 40 años no venden más discos, que la música está cambiando...", comentaba.

Pero su discurso no terminaba ahí: "Yo me sentía como que estaba llegando el treinta aniversario y que ya había escrito y cantado todo. Quizás mi vida profesional, mi carrera, mi pasión ha acabado aquí. Llegó un momento en el que de manera pesimista yo lo pensaba de verdad. He hecho algunas cosas para ayudarme, algunas como La Voz".

En ese momento, llegó la inspiración para su nueva canción, donde habla precisamente de esos sentimientos. "Un día a final de noviembre pasó algo en mi vida y fue un click, de ahí nació la canción. Quizás no tengo los 30 años tan exitosos como los que he tenido hasta ahora, pero quiero saber que hay a la vuelta de la esquina".

"Seguiré cantando porque es mi vida, mi emoción y mi misión", añadía. Segundos después, el programa emitía unos segundos del videoclip, y Laura no ha podido contener las lágrimas al cantar la letra. Mientras el presentador se levantaba para abrazarla, le dedicaba unas bonitas palabras: "Los de fuera lo vemos tan claro. Tú eres una fuerza de la naturaleza, una persona única. Siempre me encanta estar contigo".

Pausini, con lágrimas en los ojos, aseguraba que no siempre está risueña, como mucha gente está acostumbrada a verla. "Tengo mis días tristes y no siempre soy fuerte".

