Bárbara Rey, sobre su matrimonio con Ángel Cristo: "Tuve miedo por mi vida y por la de mis hijos"

El Hormiguero ha recibido en la noche de este martes 7 de marzo a Bárbara Rey. La actriz, cantante y presentadora acudía por primera vez al plató de Pablo Motos para presentar la docuserie sobre su vida que próximamente se podrá ver en televisión, titulada Una vida Bárbara. Bárbara Rey, retrato de una superviviente. En ella, la artista narra en primera persona los principales acontecimientos de su intensa vida profesional y personal.

Cristo y Rey, la serie donde se puede ver el inicio de la relación de Rey con Ángel Cristo y el infierno que vivió junto a él, ha sido el gran tema de conversación entre Pablo Motos y la vedette.

"Estoy muy contenta con el resultado de la serie", asegura. "Todo es real, todo es fiel a los hechos", añadía mientras el presentador le preguntaba si cree que es una "superviviente", en relación al título de su nuevo documental. "Sí, he vivido mucho en mi vida que si no fuera por mi carácter o forma de enfrentarme a las cosas, no estaríamos aquí hablando".

La invitada comenzaba arrojando un poco de luz sobre su infancia, donde vivió situaciones muy complicadas con su madre. "Me decía que tenía que haber abortado, intentó hacer de todo para abortar. No me quería", confesaba.

Bárbara ha sido la protagonista de varios programas durante el último mes, como la entrevista junto a Risto Mejide en Chester donde habló de toda la "relación" que mantuvo con el rey Juan Carlos I, algo que ha repetido durante su entrevista en El Hormiguero.

"Me llamaron por teléfono pero no me lo creí, pensé que era una broma y le mandé a la mierda", apuntaba. "Luego estuvimos hablando durante muchos días. Al final terminamos quedando", narraba de nuevo. Asimismo, ha recordado cómo afectó a su carrera profesional, reiterando que se ha llegado a arrepentir. "Yo he tenido una vida tranquila, deseo que nunca me hubiera pasado. Esto me complicó la carrera", y es que según ha asegurado en varias ocasiones, dejó de tener trabajo en televisión a causa de su contacto con el emérito.

Continuando con la vida personal de Bárbara, el presentador le ha preguntado por su relación con Ángel Cristo, un matrimonio donde el maltrato físico y psicológico "siempre estuvo presente, desde el principio".

"Él me conquistó, era el hombre perfecto; cariñoso, atento, educado... Llegué a decir que era el marido que toda madre querría para sus hijas", comentaba. La vedette ha desvelado que la primera vez que le puso la mano encima fue después de hablarle sobre Paquirrín. "Yo me lo había encontrado en el aeropuerto, le dije que le había saludado y ahí me empezó a dar una paliza. Decía que era mi amante".

"Me maltrató durante todo el tiempo, incluso después de habernos separado. Él no lo asimilaba. Tuve miedo por mi vida y por la de mis hijos. Hay algunas personas que son tan inseguras que si yo le perdonaba, para él, significaba que le quería más", narraba dejando al presentador perplejo. Además, no dudó en volver a confesar que Cristo le disparó. "Yo levanté las piernas y me metí en el vestidor".

Dardo a Telecinco

La invitada tampoco ha dudado en lanzar toda una pulla a Mediaset España, y es que ha confesado a Pablo Motos que no comprende su actual veto. "Gané una querella contra otra cadena después de que me llamaran prostituta. Ellos presumen siempre de lo que dicen, menos ahora, que no me nombran", apuntaba irónicamente.

"Resulta que después de hacer una buenísima audiencia, Risto y yo, ahora no tengo cabida. Se demuestra que sigue la estela de los vetos que provienen de donde provienen. Las amistades peligrosas sabemos muchos quiénes eran, unos están aquí otros se fueron, pero bueno hay descendencia y ese tipo de cosas", sentenciaba.

