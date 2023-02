Bárbara Rey desmiente en ‘Viajando con Chester’ que chantajease al rey emérito y cómo le plató cara

El programa de este martes de Viajando con Chester tuvo como gran invitada a Bárbara Rey. La actriz y presentadora, entre otros tantos oficios, acudió a hablar con Risto Mejide de su vida como nunca lo había hecho, dando detalles de cómo fue su relación con el rey emérito.

Así, explicó que si se conocieron fue por deseo del monarca, que le llamó por teléfono con mucho interés, y que visitó en varias ocasiones la Casa Real. Aquellos que estén viendo la serie Cristo y Rey, de ATRESplayer Premium, incluso encontrarán que algunas cosas mostradas en la serie no son licencias, sino que sucedieron realmente, como la vez que se encontró a un pequeño Felipe de Borbón en una de sus visitas al rey.

A pesar de que la invitada no deseaba que toda la charla girase alrededor de Juan Carlos I, lo cierto es que habló mucho de él. Y entre otras cosas, reconoció haber grabado los encuentros entre ambos, pero porque sabía que a su vez ya los estaban grabando. Sin embargo, negó que lo hubiese chantajeado, aunque recibió dinero. “Si alguna vez ha utilizado dinero público es problema de él”, reconocía. En concreto, se habló de una fotografía donde el rey le tocaba el pecho, la cual existía. “Yo no la utilicé, la utilizó una persona que está fallecida y de la que no voy a dar el nombre”, aseguró. Sobre las demás fotos de ambos juntos, cuenta que “en aquel entonces eran comprometidas, porque nadie sabía de nuestra relación. Hoy ya no lo son”.

Su relación tuvo dos etapas diferenciadas, antes de conocer a Ángel Cristo y después de separarse. “Le dije que necesitaba ayuda porque era madre divorciada y mi exmarido, Ángel Cristo, no me pasaba ni un duro y yo tenía hijos que mantener”, dijo ya algo molesta, queriendo dejar a un lado el tema del emérito. A pesar de todo, asegura que nunca le pidió dinero, tan solo dejó “entrever que me hacía mucha falta”, pero que no le ayudó.

El programa continuó con un repaso de su matrimonio con Ángel Cristo, a quien define como un hombre inseguro, que se volvía agresivo por esa misma inseguridad. “Cuando le perdonaba, le daba esa seguridad que le faltaba”, opina.

Bárbara Rey fue víctima de la violencia machista, hasta el punto de que una vez el que fuese su marido le disparó. “Él siempre estaba con el revólver en la mano. Me disparó a las piernas, por eso de 'las piernas de Bárbara Rey'. Pude esquivar la bala”. Los malos tratos habrían empezado “casi desde que me casé”, y su inseguridad iba relacionada con los amantes que había tenido anteriormente.

Cuando no pudo más y se acercó a denunciar Bárbara se encontró conque la policía ignoró su testimonio: “Me dijeron que ya sabían cómo era y lo que consumía”. Un día que la echó de casa fue cuando decidió separarse. A pesar de todo, con el tiempo, asegura que volvió a enamorarse del domador, cuando recordó “las cosas buenas. Ahora me toca desenamorarme, es mi terapia”.

