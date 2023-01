La licencia temporal de ‘Cristo y Rey’ con la trágica muerte de la actriz Sandra Mozarowsky

Cómo es la vida en el país con mayor consumo per cápita de alcohol de Europa: no...

Este domingo, ATRESplayer Premium colgó el tercer capítulo de Cristo y Rey, la serie que narra la relación entre el domador Ángel Cristo (interpretado por Jaime Lorente) y la actriz Bárbara Rey (Belén Cuesta), y cuya acción arranca en el año 1979. La obra, sin embargo, se toma ciertas licencias temporales con la vida de ambos según lo requiera la historia. Por ejemplo, hemos visto a Ángel Cristo colarse en la grabación de la película Me siento extraña de Bárbara Rey y Rocío Dúrcal, y que realmente se filmó en 1977, antes de que se conociesen. Y lo mismo se puede decir de la muerte de la actriz Sandra Mozarowsky, que se ha narrado en el episodio de esta semana.

Sandra, interpretada por Anna Canepa, solo sale en un par de secuencias de la serie. En la primera, la vemos en el estreno de la película Call Girl (La vida privada de una señorita bien) junto a Bárbara Rey, con quien compartía créditos. Entonces, Bárbara le pregunta si no estará embarazada, y su compañera, de 18 años, responde que sí.

El tercer episodio gira alrededor de cómo Bárbara Rey dejó su relación con el rey emérito Juan Carlos I, a pesar de que este no quería escribir punto final en la misma. De hecho, el nombre del episodio es A un rey no se le deja. Y poco después de romper, la serie nos muestra cómo Sandra Mozarowsky murió en trágicas circustancias, al caer desde la terraza de su casa, lo que fue identificado como un sucidio, aunque también se dijo que pudo caerse mientras regaba las plantas. En fotos publicadas en un reportaje de prensa poco antes se podía ver que en la terraza no había macetas, por cierto.

Es verdad que Sandra y Bárbara aparecieron en la misma película, Call Gir (La vida privada de una señorita bien), pero ocurrió antes de que la vedette conociese a Ángel Cristo, pues está fechada en 1976. Y en 1977 fue cuando Sandra murió, a los 18, cuando empezaba a gozar de una gran popularidad, protagonizando páginas en las revistas del corazón y apareciendo en programas de televisión como Esta Noche Fiesta, donde José María Íñigo le realizó una breve entrevista.

La licencia de haber situado la actriz en este episodio tiene una razón, y es que durante años se rumoreó que Sandra era amante del rey emérito, y que quedó embarazada de éste. Esa sería la razón por la que su vida acabó, quizá como un encargo, pues la joven en apariencia no tenía motivos para lanzarse al vacío desde la terraza de su casa. Que Mozarowsky estuviese embarazada de Juan Carlos de Borbón, sin embargo, es algo que no se expone en la serie, simplemente lo cuentan en el cine y luego la vemos muerta, tras la ruptura de Bárbara al rey. Así, el espectador tiene que atar sus propios cabos, pudiendo entender que no actuar como desea el monarca podría tener graves consecuencias.

