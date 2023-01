María José Galera cumple su sueño: vuelve a un reality 23 años después de entrar en ‘Gran Hermano’

Cómo es la vida en el país con mayor consumo per cápita de alcohol de Europa: no...

El domingo de la pasada semana, Pesadilla en El Paraíso despedía como concursante a Pablo Sebastián, quien había sufrido una caída por la que debía guardar reposo. Y anoche, en la segunda gala del debate del reality, se conoció a su sustituta: María José Galera, una sevillana que tiene su nombre escrito en la historia de los realities de este país. Y es que, como muchos recordarán, María José fue la primera expulsada de la primera edición de Gran Hermano, en 2000.

“Llevo unos días supernerviosa. Vengo a darlo todo, vengo a trabajar en equipo, a dar de comer a los animales, vengo a dar todo lo que necesitáis”, expresó María José, tras tener un primer encuentro con los granjeros que todavía permanecen en la competición. “Estoy en mi momento, estoy superfeliz, mis hijas están independizadas, vivo con mi marido. Estoy haciendo lo que me gusta y estoy superilusionada de volver a entrar en un reality”, añadía. “Es una experiencia única y que me deis la oportunidad para mí es muy grande”, explicaba también en su bienvenida.

¿Te gusta que María José Galera, concursante de Gran Hermano 1, sea concursante de #PesadillaEnElParaíso?

RT- NO

MG- SI#PesadillaDebate2 pic.twitter.com/sbZm1Alrbe — Rafael García López 🔥❤️🔥 (@RafaelGarciaLAF) January 22, 2023

Hay que destacar que en los últimos años María José Galera ha pasado por un bache económico, y tuvo que volver a trabajar de vigilante de seguridad, como en su juventud, antes de su salto a la fama. En una visita al Deluxe en diciembre de 2022, la que fuese pareja de Jorge Berrocal explicó sus ganas de regresar a la televisión a través de un programa de convivencia.

“Al único reality al que iría sería a Supervivientes, a demostrar cómo se pesca y cómo se come. Me merezco entrar en un reality”, dijo la sevillana. Unos meses antes, a través de sus redes sociales contó que se había “quedado a las puertas” de ir a Supervivientes, “pero no ha podido ser. Esperemos que para el año que viene. Estoy dispuesta a volver cuando queráis”.

A diferencia de otros compañeros de Gran Hermano, que han ido enlazando un reality con otro, a María José Galera solo la habíamos visto, tras Gran Hermano, en El Reencuentro, aquella especie de ‘all stars’ de realities que Telecinco emitió en 2010. Allí coincidió con Jorge Berrocal, y tuvo que abandonar la competición por motivos de salud.

Más tarde, en 2016, Gran Hermano creó una estancia especial llamada El Contraclub, en la que entraron Maite Galdeano, María José Galera y Amor Romeira, y en él debían convivir con Pablo, el primer expulsado de aquella edición número 17. Maite Galdeano fue muy excesiva con él desde que entró por la puerta, y Pablo decidió no vivir allí, por lo que el Contraclub cerró. Ahora, María José tiene entre manos una nueva oportunidad de brillar en la televisión, medio en el que la conocimos hace ya 23 años.

