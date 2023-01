Pablo Sebastián abandona ‘Pesadilla en El Paraíso’ tras sufrir una caída en una prueba

Este domingo por la tarde, Sandra Barneda visitaba el programa Fiesta, de Emma García, para promocionar el primer debate de Pesadilla en El Paraíso. “Uno de los concursantes abandona, hombre o mujer, lo diremos esta noche, pero hay un abandono”, avanzaba como cebo. “Tiene sus motivos, hemos intentando convencer a esta persona y parece ser que no. Es que es muy duro estar ahí”, añadía.

Esa persona que ha decidido tirar la toalla en la competición ha resultado ser el pianista Pablo Sebastián, quien se retira por recomendación médica y porque él mismo no se veía con fuerzas para seguir en la granja en la que se desarrolla el concurso.

“Ayer Pablo sufrió una caída en la prueba de capataz, que se verá el jueves, aunque no es algo grave, como sabéis en 'El Paraíso' los concursantes viven con lo mínimo y con circunstancias adversas. Dada la edad de Pablo la doctora que vela por la seguridad de los concursantes le ha recomendado reposar fuera de la granja y así evitar problemas de cicatrización y evitar infecciones y tiene que ser así”, explicó tanto al público como al resto de compañeros Nagore Robles, la presentadora que está en la granja de Cádiz con los concursantes.

[La arriesgada estrategia de Telecinco con el casting de ‘Pesadilla en El Paraíso’]

Pablo reconocía no sentirse con fuerzas, aunque no le gusta la palabra abandono. “Calculé mal mi fuerza, intenté hacer la prueba”, se lamentaba Pablo Sebastián, quien pudo ver imágenes de su propia caída. Desde el plató, Sandra Barneda explicaba que el Maestro Joao, uno de los comentaristas del espacio, ya había predicho ese abandono.

El árbol de la vida

Uno de los contenidos sobre los que ha girado el programa ha sido la prueba llamada ‘El árbol de la vida’, que es similar a ‘El puente de las emociones’ de Supervivientes, y en el que hacen un repaso de su propia vida.

Maite Galdeano ha mostrado su lado más íntimo al reconocer el miedo que vivió con su expareja, pues tuvo “una vida llena de maltratos, de tristeza, de mucho sufrimiento porque yo no le contaba a mi padre por no darle la razón porque me decía que me iba a dar mala vida”. Y Kiko Jiménez reconoció la nula relación que tiene con su padre.

Begoña Gutiérrez, que fue el pasado jueves la primera expulsada, también se sometió a la prueba mientras vivía en la granja y allí eligió la palabra “soledad” para explicar sus vivencias. Así, relató que su marido y padre de sus hijos se suicidó, lo que la marcó muchísimo. “Mi hijo tenía tres años, me sigue torturando, es como mi talón de Aquiles, en ese momento no era tan común una desaparición voluntaria”, reconocía.“La salud mental o las emociones del alma hace años no eran comprendidas, gracias a Dios, ahora la sociedad ha ido avanzando”, valoraba la que fuese amiga de Isabel Pantoja.

