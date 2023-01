Maite Galdeano es expulsada de ‘Pesadilla en El Paraíso’ y las redes acusan al programa de tongo

Pesadilla en El Paraíso se enfrentaba este jueves a su segunda gala de expulsión, a la que habían llegado como nominados Kiko Jiménez y Maite Galdeano. Y esta última, que se hizo conocida a raíz de su paso por Gran Hermano, resultó la eliminada por parte de la audiencia, pues su yerno había logrado el 55% de los votos.

Ambos se fundieron en un abrazo, y Maite le felicitó por quedarse en la competición. “Me voy con buen sabor de boca, he disfrutado, me esperaba el resultado. Me da mucha pena, pero tengo muchas ganas de ver a mi gente, me voy feliz”, afirmaba entonces la madre de Sofía Suescun.

En las redes sociales, sin embargo, los espectadores del formato no atinaban a entender qué había sucedido. Y es que, en general, los seguidores apuntaban que Maite se había convertido en uno de los mejores alicientes para ver este reality show ambientado en una granja de inicios del siglo XX. Era una de las participantes que más vídeos protagonizaban, y hay quien acusa al programa de tongo, de querer dejar a Kiko Jiménez a toda costa en el formato. Del mismo modo, también usuarios que vaticinan que la ausencia de Maite le pasará factura a las ya maltrechas audiencias del formato.

Yo no es que sea especialmente fan de Maite pero esto es un TONGO con descaro@telecincoes @pesadillaparais

#PesadillaParaíso3 — BigBrother (@AudienciaSomos) January 19, 2023

El CM del programa este de la granja cuando no haya nadie comentando el reality tras la expulsión de Maite #PesadillaParaíso3 pic.twitter.com/HPDcl7Ad1a — ELEGIDA 🐷 (@ElegidxDeDiosGH) January 19, 2023

Me acabo de quedar helado. No me puedo creer que hayais expulsado a Maite #PesadillaParaíso3 — ChicoSofista💫 (@ElChicoGH_) January 19, 2023

Que han echao a La Maite!@mediasetcom autodestruyendose más y más #pesadillaparaiso3 — Barrio Tuétano (@Barrio_Tuetano) January 19, 2023

Cuando acabe este reality y empiece uno nuevo, os quejareis de los muebles que hay y de que queréis a Maite. Y luego la echáis. Tenéis la mierda de realities que os merecéis #PesadillaParaiso3 — Borja (@Boorja_AV) January 19, 2023

como va a quedar la audiencia tras la expulsión de maite: SOLA SOLA SOLA CON UN 0% DE SHARE #pesadillaparaiso3 pic.twitter.com/TBK7u1Ehix — elsa pero no de frozen❄️ (@mariapatinocdf_) January 19, 2023

Hay que destacar que los demás participantes de Pesadilla en El Paraíso no consiguen hacer buenas migas con Kiko Jiménez, y por ello volvió a salir nominado, con los votos en contra de Tania, Silvina, Mar y Antonio Montero. El otro nominado fue José Antonio Avilés, que fue propuesto para salir por el propio Kiko Jiménez y Borja Estrada, y uno de ellos saldrá de la competición el jueves de la semana próxima.

Sin suplente para Pablo Sebastián de momento

El pianista Pablo Sebastián visitó el plató después de haber tenido que abandonar el reality por una lesión durante una de las pruebas, y se mostraba satisfecho de la experiencia, por ser “la persona más veterana en un reality de televisión” a sus 78 años. Pesadilla en El Paraíso anunció entonces que un nuevo participante entraría en la granja para ocupar su lugar, algo que se esperaba que sucediese este jueves, pero no ha sido así.

