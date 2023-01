La estrategia de Antena 3 para evitar quemar demasiado rápido sus talents musicales

Esta semana, Antena 3 estrena la tercera edición de El desafío, el concurso presentado por Roberto Leal que pone a ocho famosos en el reto de ponerse frente difíciles pruebas para convertirse en el mejor participante del programa. A pesar de que la cadena de Atresmedia ya había dejado caer que el formato de 7 y acción iba a ser el sustituto de La Voz, pues comenzó con sus promos durante la emisión del Asalto Final del talent-show presentado por Eva González, no ha dejado de ser sorpresa que el canal no haya apostado por el regreso de Tu cara me suena.

Precisamente, el talent-show de imitaciones es uno de los más veteranos de la cadena. De hecho, se esperaba que la gala especial emitida en Reyes sirviera de antesala para la décima edición, la cual es especialmente esperada por la gran expectación que el propio canal ha creado, con la revelación escalonada de quiénes serán los participantes, con nombres como Anne Igartiburu, Josie, Alfred García, Susi Caramelo o Merche entre los más destacados, entre los que también están Agustín Jiménez, Andrea Guasch, Jadel y Miriam Rodríguez.

Sin embargo, la gala de Reyes solo sirvió para revelar que el viernes 13 (fecha no apta para supersticiosos) sería El Desafío el formato que desembarcaría y daría inicio a los talents de 2023, siendo el especial más bien un aperitivo pensado a medio o largo plazo. Aunque se sienta que Antena 3 está haciéndose de rogar con un formato que, por otro lado, va a entrar en terreno desconocido (pues sus estrenos ha solido ser en otoño o a inicios de año); lo cierto es que deja en evidencia que la cadena de Atresmedia está teniendo una estrategia muy meditada sobre los tiempos que da a sus formatos en el prime time.

En 2021, la novena edición de Tu cara me suena, logró ser líder de audiencias, con una media del 21% de cuota, siendo líder de la noche de los viernes en casi todas sus 15 galas, a excepción de la séptima y la octava. Eso sí, su media de espectadores, que fue de 2.378.000, fue inferior a la de la octava edición, que logró 2.547.000 televidentes. A pesar de ser líder, durante dos meses coincidió semanalmente con La Voz, que tuvo que cambiar de día de emisión, pasando a los sábados, para dejar sitio al concurso presentado por Manel Fuentes.

Esa coincidencia, que sucedió también en 2020 debido a que la octava edición de Tu cara me suena interrumpió durante varios meses su emisión debido a la pandemia de COVID-19, entre los dos talents podría repercutir negativamente a largo plazo. De hecho, esta novena edición del formato de Boomerang TV ha subido en audiencias, justo cuando no ha coincidido con ningún otro talent-show a nivel semanal dentro de la cadena.

Un cambio de estrategia

Dado el cambio de hábitos del público, la bajada de consumo de la televisión en abierto es una realidad; no es extraño que Antena 3 haya sabido modificar su estrategia. La corporación de San Sebastián de los Reyes es reconocida por ser la que cuenta con mayor número de formatos enfocados en el espectáculo, especialmente sus talent-shows musicales, pues también tiene en su catálogo a Mask Singer: adivina quién canta o las versiones Kids y Senior de La Voz. Además, bien es conocida el nivel de espectacularidad de sus formatos, con una calidad digna de una gala, algo que pone en valor el público.

Por eso, no es extraño que ahora la cadena busque espaciar el estreno de sus formatos, especialmente los musicales, para evitar que se ‘canibalicen’ entre sí. A la vista está con los resultados de la novena edición de La Voz. La expectación alrededor de Tu cara me suena está siendo mayor, especialmente después de ese pequeño aperitivo que fue la gala de Reyes. Eso, por supuesto, puede extenderse a la versión Kids de La Voz, como también a Mask Singer, el formato que, de momento, más flojea en cuestión de datos de todos los nombrados.

De ahí, que, a priori, la estrategia de Antena 3 estrenando El desafío, un talent alejado del concepto musical, se vea como un movimiento inteligente. De hecho, es algo que Atresmedia tenía ya en mente con su cadena principal. Toca recordar que la edición de 2020 comenzó en enero y que hubiera terminado a mediados de mayo de no haber irrumpido la pandemia del coronavirus.

En cierta forma, la cadena vuelve a intentar aplicar esa estrategia. De hecho, los datos de audiencia que tuvieron las galas previas a la pandemia fueron las que obtuvieron mejores datos de audiencia, llegando a superar los tres millones de espectadores tanto en su gala inaugural como en la última emitida, el 20 de marzo; mientras que las cifras que tuvo en el reinicio de emisiones no estuvieron a la altura (a excepción de su gran final), justo cuando coincidió con la séptima edición de La Voz y tuvo que emitirse en sábado hasta que finalice el programa de Eva González.

Habrá que esperar si la estrategia tiene efecto. De momento, tiene lógica. Lo que sí queda claro es que Antena 3 demuestra tener un plan, algo que otras cadenas rivales no parecen tener tan claro.

