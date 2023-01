Anne Igartiburu se pronuncia sobre su ausencia en las Campanadas de TVE: "Las cosas suceden por algo"

El Hormiguero ha cerrado su semana con la visita de Anne Igartiburu, y es que la presentadora acudía al programa presentado por Pablo Motos para charlar sobre La vida empieza cada día, el libro que acaba de editar donde nos ofrece reflexiones y ejercicios sobre bienestar emocional para cada día.

"La idea de mi libro es trabajar la consciencia plena y sorprenderte cada vez que lo abres. Es un regalo para uno mismo y un regalo que me he hecho para mí", comentaba Anne.

El presentador ha querido hablar con su invitada sobre cómo se relacionan las personas con sus pensamientos, los positivos y los negativos, contenido principal del libro de Anne. "La cosa es cómo interpretamos lo que nos ocurre, los pensamientos están para darles cierta credibilidad", apuntaba la presentadora. "El cerebro se dedica a fastidiar", añadía Motos entre risas.

Tras intercambiar varios puntos de vista sobre este asunto, el comunicador le pedía a la periodista que lanzara tres consejos para que el público "llevara" mejor el día: "Trabajar la aceptación de lo que pasa, ayudar a los demás, trabajar la escucha y la observación".

Finalmente, Pablo Motos sacaba a relucir la noticia que conmocionó a parte de la audiencia de nuestro país, cuando se anunció que Anne Igartiburu no iba a presentar las Campanadas de 2022 después de 17 años.

La comunicadora no ha dudado en contestar cómo vivió ese momento: "La vida es así, pensé: 'Mira, qué bien, lo paso en casa con mi familia'. Pero al final no, me metí en otra historia. Las cosas suceden por algo, entiendo que vayan cambiando a los presentadores, que lleven a otra gente, no vas a estar toda la vida ahí".

Pero su discurso no terminaba ahí: "Luego da la vuelta todo. ¿Para qué ha sucedido? [el no ir a las Campanadas] para que yo pruebe una experiencia como Twitch, todo dio la vuelta para que yo estuviera con Ibai Llanos y Ramón. Fue una pasada, más de dos millones y medio de visualizaciones. Aprendí un montón, es una oportunidad que te regala la vida".

Asimismo, le ha dedicado unas bonitas palabras al 'influencer'. "Ramón y yo con una mirada nos entendemos, son muchos años, pero Ibai tenía una cara de agradecido, tan amoroso y cariñoso. Estaba muy agradecido, cuando era al revés", sentenciaba.

Además, el presentador ha recordado la participación de Anne en la nueva edición de Tu cara me suena, ante lo que la presentadora se ha mostrado muy agradecida. "Estoy feliz, encantada", respondía escuetamente.

