Jaime Lorente confiesa cómo engañó a un director de Hollywood: "Soy un sinvergüenza"

El Hormiguero ha continuado su semana con la visita de dos intérpretes, Jaime Lorente y Belén Cuesta, que acudían al plató de Pablo Motos para presentar una de las series más esperadas de este año, Cristo y Rey, disponible en exclusiva en ATRESplayer PREMIUM. La ficción está basada en la mediática pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey en los años ochenta.

"Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien viendo una serie. Es una de las series con más morbo de los últimos meses", apuntaba Motos tras recibir a los invitados. Acto seguido, les preguntaba a los actores si les dio "vértigo" meterse en un proyecto así, donde aparecen "los nombres completos y reales de todos".

"Sí nos daba, pero la historia merece ser contada", apuntaba Cuesta. "Hay dos series en una, la primera cuando se conocen y luego la terrible bajada a los infiernos de la relación", añadía Lorente. Por su parte, Motos afirmaba que para él tenía un gran "contenido emocional", ya que había entrevistado a los dos y se acordaba perfectamente de esa época.

El presentador ha querido saber cómo se han sentido los actores al interpretar a dos personas tan famosas. "He tenido muchas fases, me ha gustado interpretarle, pero llegaba un punto en el que no le entendía. Él se convierte en un demonio después", comentaba Jaime sobre Ángel Cristo.

Por su parte, Belén afirmaba que para ella fue "complicado", ya que su historia de amor "se convierte en un infierno por el maltrato y las adicciones". "Ha sido una suerte hacer a María, la parte menos conocida de Bárbara Rey".

Además, los invitados aseguraban que ha sido muy complicado grabar algunas escenas. "Las escenas de violencia y las sexuales han sido complicadas", apuntaba Cuesta. "Han sido de sentirte una puta mierda, no encuentro un lugar de empatía como actor", añadía Lorente.

Después de aportar más detalles sobre la serie, el presentador le ha preguntado a Jaime sobre una de sus anécdotas más divertidas. "Tú te presentaste a un casting en inglés y, sin hablar nada, te cogieron", contextualizaba.

Entre risas, Jaime Lorente se animaba a contar la peculiar historia. "Soy un sinvergüenza. Me llamó un director de Hollywood para hacer el protagonista de su próxima película, me mandaron las escenas que tenía que grabar y yo me las aprendí de memoria. De hecho, el guion lo leí traducido en Google".

"Lo que no me esperaba era que me iban a coger y tuve que ir a Los Ángeles para seguir con el proceso. Claro, yo no sabía ni coger un taxi y le dije a un amigo que viniera. Cuando llegué a la prueba, el director me estuvo hablando como cinco minutos y no entendí nada, ya cuando terminó le dije que no hablaba inglés. Se quedó...", continuaba.

Finalmente, le propusieron quedarse en Estados Unidos un año aprendiendo el idioma para poder interpretar el papel, pero Lorente lo rechazó. "Ahora me siento Dios, soy un sinvergüenza", insistía.

