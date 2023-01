Santiago Urrialde, en 'El Hormiguero': "Soy sonámbulo, me han ocurrido cosas curiosas"

Santiago Urrialde, en 'El Hormiguero': "Soy sonámbulo, me han ocurrido cosas que no recuerdo"

El Hormiguero ha comenzado su semana con los actores Josema Yuste y Santiago Urrialde, que acudían al plató de Pablo Motos para promocionar la comedia en la que trabajan; El Aguafiestas.

En la obra, Josema Yuste interpreta a un asesino a sueldo que se hospeda en un hotel para poder cumplir con uno de sus encargos desde la ventana de su cuarto, pero su misión se verá constantemente interrumpida por el huésped de la habitación de al lado. "Es una comedia cómica", apuntaba Yuste.

Desde que ha comenzado la entrevista de los invitados en Antena 3, las bromas entre ellos han sido constantes. El blanco de la primera ha sido Santiago Urrialde, cuando Josema ha asegurado que era igual que Fétido, perteneciente a la Familia Addams. Algo que ha provocado la risa del plató, tanto es así, que en toda la entrevista se ha dirigido a él como Fétido.

Santi Urrialde es el "cover" de Fétido #JosemaSantiEH pic.twitter.com/8o8mQqyjNW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 16, 2023

La pareja de intérpretes comparte "todo" mientras están de gira con su obra, algo que ha provocado que estén muy unidos. "Tenemos casi una relación de pareja", confesaba Yuste. En ese momento, Motos ha querido conocer cuáles son las manías de Josema, ya que son muy peculiares.

"Tengo alergia a la laca, los ambientadores, también odio el incienso... Tampoco me gusta la luz de techo, me gusta la luz ambiente. Tampoco me gustan las bombillas de los camerinos. No me gusta nada que sea sintético, voy siempre vestido de algodón", aseguraba el actor.

Aprovechando la conversación, Santiago Urrialde ha confesado que es sonámbulo. "Desde hace ocho años he averiguado que soy sonámbulo. Me han sucedido cosas muy curiosas", comenzaba el actor. "Estaba compartiendo habitación con un compañero y me levanté como si fuera al baño. Menos mal que me despertó porque estaba ya preparado para hacerle pis en la cara", narraba entre risas.

Asimismo, afirma haber salido de la habitación de su hotel en numerosas ocasiones. "Una vez llegué hasta los ascensores, me desperté allí y menos mal que no se me cerró la puerta".

“La ficción supera la realidad”, Josema Yuste nos cuenta de qué trata "El Aguafiestas" #JosemaSantiEH pic.twitter.com/Y3NBT81ORs — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 16, 2023

