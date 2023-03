Jorge Javier Vázquez se salta el nuevo Código Ético: "Por mucho que nos pese, en la vida todo es política"

El nuevo Código Ético de Mediaset España, instaurado por la nueva cúpula hace unas semanas, ponía en un serio compromiso a Sálvame. Las nuevas normas impedían que el programa de La Fábrica de la tele mantuviera esa esencia que le han mantenido los últimos 14 años en las tardes de Telecinco.

Así, los nuevos dirigentes de la cadena imponían la prohibición de no hablar sobre diferentes personajes que han sido protagonistas en los últimos años de sus programas. La 'lista negra' incluye a nombres como Fidel Albiac, Antonio David Flores, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano y Rocío Carrasco.

Otra de las decisiones de los responsables de Mediaset fue la de prohibir a los presentadores y colaboradores las opiniones sobre política, dejando esto exclusivamente a aquellos formatos dedicados a la política o aquellos programas que cuenten con una sección específica de actualidad política, como es el caso de El Programa de Ana Rosa.

[Joaquín Prat estalla contra Ángela Rodríguez Pam por lo que dijo de las prácticas sexuales a las españolas]

Esta prohibición ponía en jaque a los juicios y referencias a ideologías políticas que suele hacer Jorge Javier Vázquez. Pues bien, este martes, el presentador catalán ha echado un órdago a sus jefes al afirmar de forma rotunda lo siguiente: "Por mucho que nos pese, en la vida todo es política. Desde que te levantas hasta que te acuestas, todo está condicionado a la política".

Todo ha ocurrido después de que el programa comentara la nueva pillada a Kiko Hernández con Fran Antón en Nueva York. Ha sido entonces cuando Jorge Javier ha dicho que si su compañero tenía una relación sentimental con el actor debería dar un paso al frente y decirlo públicamente en favor del colectivo LGTBI.

"Si Kiko estuviera con Fran Antón yo creo que debería decirlo, porque en pleno 2023 todos los que salimos en televisión tenemos un compromiso como altavoz", ha dicho. "Todos los que aparecemos en televisión debemos dar un paso adelante y decir en algunos casos que las cosas no son así. Lo otro es no ocultar la verdad, es mentir. No hay lugar en el mundo más fácil para decir que es gay que en televisión".

Sin embargo, Alonso Caparrós ha defendido que Hernández no tiene ese compromiso moral. "Dices eso porque tú, como heterosexual, te dan por hecho desde que naces que lo eres y vives con esa tranquilidad", ha espetado Jorge Javier, que ha reivindicado: "Es más necesario que nunca, porque hay partidos que están continuamente poniendo en duda las libertaes y todos los derechos que hemos conseguido. Y la libertad y los derechos son muy difíciles de conseguir y muy fáciles de que te los arrebaten".

[Rocío Carrasco, de vetada en Mediaset a encontrar su hueco en La 1 como referente del feminismo]

Caparrós, a continuación, se ha quejado de que siempre se llevara todo al mismo terreno, al de la política, y Frigenti ha recordado el número de agresiones que se producen a diario por homofobia. En ese momento, el presentador ha dado carpetazo al asunto lanzando un dardo al Código Ético de Mediaset: "Por mucho que nos pese, en la vida todo es política".

Sigue los temas que te interesan